All’Auditorium di Roma un concerto di beneficenza “per i poveri di Papa Francesco”

L'evento “In Concerto per i Poveri di Papa Francesco” si svolgerà questa sera. Patrocinato dall'Elemosineria vaticana, vedrà il debutto della nuova Orchestra Goldoni di Livorno e l'esibizione di altri artisti prestigiosi

Vatican News

Sarà interamente devoluto ad aiutare i più svantaggiati, il ricavato del concerto organizzato da Tabor International in collaborazione con l’Elemosineria apostolica affidata al cardinale Konrad Krajewski. L'evento si terrà questa sera, alle ore 18, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium “Ennio Morricone” del Parco della Musica di Roma. Protagonisti l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, il suo direttore associato il Maestro belga Eric Lederhandler, il violoncellista Giuliano De Angelis e il primo violino dell’Orchestra Verdi di Milano, Luca Santaniello. In cartellone il Doppio Concerto di Brahms per violino e violoncello.

Il valore della musica e quello della solidarietà

Intervistato dall’agenzia di informazione religiosa Sir, il direttore della Fondazione Goldoni, Mario Menicagli, esprime la gioia e l’orgoglio della Fondazione nel raccogliere l’invito. Dice l’importanza, in questo tempo di Covid, di fare "tutto il possibile affinché la musica, la lirica, il teatro", tornino “ad assumere quella forza propositiva ed aggregante che ne fanno un tassello insostituibile della cultura individuale e collettiva”. “Nonostante un periodo così difficile per la cultura - afferma al Sir Luciano Corona, general manager dell’Orchestra di Livorno - la nostra compagine sta realizzando produzioni in tutta Italia e in luoghi prestigiosi del panorama internazionale”. L’Orchestra, aggiunge, è pronta a sfide di caratura come il debutto all’auditorium Ennio Morricone del Parco della Musica di Roma.

La sfida di questa sera avrà un doppio valore: non solo prova di carattere artistico e professionale, ma anche testimonianza non scontata di prossimità e di solidarietà con i più poveri.