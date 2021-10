L'attesa a Roma del G20. Nella capitale l'arrivo del presidente Usa, Biden

Roma blindata per ragioni di sicurezza in vista del G20 presieduto dall’Italia che si terrà domani e domenica. Nella notte l’arrivo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per la prima volta in visita nella capitale italiana dall'elezione alla Casa Bianca. In mattinata Biden sarà a colloquio con Papa Francesco e poi con i vertici istituzionali italiani

Adriana Masotti - Città del Vaticano

E' atterrato poco dopo le 2.30 di questa notte all'aeroporto di Fiumicino l'aereo del presidente degli Usa, Joe Biden, arrivato a Roma per prendere parte al vertice del G20, domani e domenica, prima tappa verso Glasgow in Scozia, dove si terrà dal 31 ottobre il vertice sul clima COP26. In giornata Biden avrà colloqui con il premier Mario Draghi, col presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, sempre a Roma, con ilpresidente francese Emmanuel Macron. Ma prima, accompagnato dalla moglie Jill, Biden sarà ricevuto da Papa Francesco, nella sua prima visita ufficiale in Vaticano dall’insediamento alla Casa Bianca.

Al G20 clima e riforma fiscale globale

Il presidente americano presenterà al G20 un maxi piano di investimenti già approvato dalla maggioranza del Congresso, per sostenere il welfare e contrastare i cambiamenti climatici. La questione del taglio delle emissioni di gas serra troverà la resistenza della Cina. Il presidente cinese Xi Jinping non parteciperà in presenza al vertice di Roma, ma solo in collegamento video. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri in una nota in cui si precisa che il presidente terrà "un discorso importante". Altri temi al centro del summit sarà trovare un’intesa su una riforma fiscale globale per una ripresa equa dopo la pandemia, la lotta al protezionismo e il rafforzamento del sistema di scambi multilaterale. Oltre 5000 gli agenti schierati a Roma per garantire la sicurezza al G20, presieduto dall'Italia, chiuse in città molte fermate della metro, chiuse le scuole dalle 16 di oggi. Blindato il quartiere dell'Eur dove si terrà il vertice e ripristinati i controlli delle frontiere interne fino alle 13 di lunedì.