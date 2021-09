Assemblea generale Onu al via tra le polemiche

Con il vertice sul clima si apre a New York la 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite ma a segnare l'Agenda è la crisi aperta con la partenrship sui sottomarini tra Washington, Londra e Camberra che ha escluso la Francia

VATICAN NEWS

Sette giorni di colloqui e confronto tra gli Stati membri Onu a partire da oggi, 21 settembre. Si discuterà di clima dei nuovi assetti politico-strategici, di Cina, di crisi umanitarie, di covid, Afgnaistan. Ma a creare particolare tensione oggi è il recente accordo Aukus tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito che ha creato malumore in Francia. la nuova partnership sui sottomarini è al centro dei colloqui tra i Paesi europei.

Un trattamento "inaccettabile"

Tema discusso lunedì dai ministri degli Esteri dell'Ue in una riunione informale a New York, presieduta dall'Alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione, Josep Borrell. Si è trattato della prima opportunità per parlare delle implicazioni dell'accordo, dopo che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha giudicato "inaccettabile" il trattamento riservato alla Francia nell'ambito del patto di sicurezza.

I debutto di Biden all'Assemblea

All’Assemblea si attende il debutto del presidente degli Usa, John Biden. Per tendere la mano al Vecchio Continente, la Casa Bianca ha confermato la decisione, dopo più di un anno e mezzo, di riaprire le frontiere a partire dagli inizi di novembre ai viaggiatori europei completamente vaccinati.