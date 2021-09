Ue. Sui vaccini superato il contenzioso con Astra Zeneca

La multinazionale garantirà la consegna delle restanti dosi di vaccino Covid-19 agli Stati membri. Intanto l’Italia è ai primi posti in Europa con il 64,3% di persone completamente vaccinate

Emanuela Campanile - città del Vaticano

Gli Stati Uniti rimangono i più colpiti al mondo dalla pandemia di Covid 19 con oltre 640 mila vittime. Nella triste classifica seguono ancora: Brasile, India, Messico e Perù. In Nuova Zelanda, si registra il primo decesso dopo 6 mesi.

Vaccinazione per i minori

Alcuni Paesi annunciano per l’autunno campagne vaccinali per i minori, a partire dai tre anni. E’ il caso di Venezuela e Cuba. Mentre il Regno Unito nega il via libera al vaccino per le fasce della popolazione dai 12 ai 18 anni.

L'accordo raggiunto

Con il 64,3% di persone completamente vaccinate l’Italia è sopra la media nella Ue. L'Ue e AstraZeneca hanno raggiunto un accordo per porre fine al contenzioso legale con la multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese Astra Zeneca che, garantirà la consegna delle restanti dosi di vaccino covid-19 agli Stati membri, secondo i termini dell'accordo di acquisto anticipato concluso il 27 agosto 2020.