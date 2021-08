Afghanistan, gli Usa lasciano Kabul

Con un giorno di anticipo, gli Stati Uniti hanno completato nella notte il ritiro delle truppe dall'Afghanistan mettendo fine a 20 anni di presenza sul territorio. Oggi il presidente americano Biden parla alla nazione. Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per la protezione dei civili

Elvira Ragosta – Città del Vaticano

Dopo che l’ultimo aereo statunitense decolla da Kabul, poco prima di mezzanotte, i talebani sparano in aria per celebrare la partenza americana. “La missione militare e' finita. Una nuova missione diplomatica è cominciata" ha detto in serata segretario di stato Usa Blinken, annunciando lo spostamento della sede diplomatica a Doha e dicendosi disponibile a lavorare con i talebani "se manterranno gli impegni". Oggi, intanto, il presidente Biden parlerà alla nazione riguardo alla decisione di non prolungare la presenza delle truppe in Afghanistan.

Onu: proteggere e aiutare i civili

Ieri il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato, con l’astensione di Russia e Cina, una risoluzione in cui si chiede la protezione dei civili e dell'aeroporto di Kabul. Manca nel testo la 'zona di sicurezza' chiesta dal presidente francese Macron, ma si riafferma "l'importanza di sostenere i diritti umani, compresi quelli delle donne" e si chiedono maggiori sforzi per fornire assistenza umanitaria, consentire un'uscita "sicura" dal paese e permettere un accesso senza ostacoli alle Nazioni Unite. L’Onu chiede anche che il Paese non diventi una base per il terrorismo.

Isis rivendica lancio di razzi su Kabul di ieri

Per il Pentagono, in Afghanistan ci sono almeno 2000 combattenti "irriducibili" dell'Isis, che ieri ha rivendicato il lancio di sei razzi sullo scalo di Kabul. Gli Stati Uniti hanno confermato l'attacco, non andato a segno, parlando però di cinque razzi, di cui tre caduti fuori dall'aeroporto, uno neutralizzato dal sistema antimissili americano e un altro precipitato dentro il perimetro dello scalo, ma senza causare danni.

Unhcr: ora inizia la crisi dei rifugiati

Resta alta la preoccupazione per la situazione umanitaria nel Paese. "Una crisi più ampia è appena iniziata" in Afghanistan e per i suoi 39 milioni di abitanti, ha detto ieri Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Fino a 500.000 afghani potrebbero fuggire dal Paese e l’Unhcr ha ribadito l'appello affinché le frontiere rimangano aperte e più Paesi condividano "questa responsabilità umanitaria" assieme a Iran e Pakistan, che ospitano già 2,2 milioni di afghani.