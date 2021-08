Ucciso un sacerdote in Francia, indagini in corso

La Cronaca in aggiornamento sull'assassinio del sacerdote (AFP or licensors)

Tutte da confermare le notizie che trapelano dai media francesi riguardo l'assassinio di padre Olivier Maire superiore provinciale della Congregazione dei Missionari Monfortani con sede a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vandea. Il principale sospettato è l'uomo incriminato per l'incendio alla cattedrale di Nantes l'anno scorso. Nel pomeriggio conferenza stampa del ministro dell'Interno

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Si aspettano gli sviluppi delle indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto oggi nell'ovest della Francia. Un sacerdote, padre Olivier Maire, superiore provinciale della Congregazione dei Monfortani, e' stato assassinato in Vandea, a Saint-Laurent-Sur-Sevre, dove il corpo è stato ritrovato dalla gendarmeria e dove sta per recarsi il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, che parla di "assissinio", esprimendo tutto il suo sostegno ai cattolici di Francia.

Secondo i media, il corpo sarebbe stato ritrovato su segnalazione di un uomo che si è presentato alla gendarmeria confessando l'omicidio del sacerdote. 40 anni nato in Ruanda, secondo quanto riporta il quotidiano La Croix, l'uomo sarebbe Emmanuel Abayisenga il principale sospettato dell'incendio doloso della cattedrale di Nantes del luglio 2020 .Incriminato, era stato rilasciato sotto controllo giudiziario all'inizio di giugno e aveva trovato accoglienza in una comunità religiosa - di cui il sacerdote ucciso farebbe parte - in attesa del processo, previsto nel 2022. Come già detto dal suo legale, si tratterebbe di un uomo "fragile sia fisicamente che psicologicamente".

Affida a twitter il dolore e la vicinanza personale e della Chiesa di Francia ai familiari del sacerdote e alla sua Congregazione, il presidente dei vescovi d'Oltralpe, monsignor Éric de Moulins-Beaufort . Ha vissuto - scrive - seguendo Cristo fino alla fine, nell'accoglienza incondizionata di tutti. Prego per la sua famiglia, i suoi confratelli e per tutta la popolazione traumatizzata da questa tragedia, anche per il suo assassino. Stesso dolore nelle parole del superiore generale dei Monfortani padre Santino Brembilla che parla di padre Olivier Maire come di un "religioso, un sacerdote e un missionario di grande valore, uno specialista della spiritualità monfortana che ha accompagnato tutta la sua comunità nella comprensione profonda del messaggio del loro fondatore, Louis-Marie Grignion de Montfort ".

Diverse le recenti tragedie che in Francia hanno visto vittime dei sacerdoti suscitando forti emozioni. Dall'assassinio di padre Jacques Hamel, il 26 luglio 2016, il primo avvenuto durante la celebrazione dell'Eucaristia dai tempi della Rivoluzione francese. Più indietro nel tempo, ricordiamo padre Jean-Luc Cabes, della diocesi di Tarbes e Lourdes, assassinato a Tarbes nella notte dal 10 all'11 maggio 1991. La diocesi de Tulle ricorda anche padre Louis Jousseaume, parroco di Égletons, a Corrèze, assassinato nel suo presbiterio il 26 ottobre 2009. Era invece il 16 agosto 2005, quando i pellegrini in preghiera per i Vespri sono scossi dall'omicidio del fondatore della Comunità di Taizé, frère Roger Schutz, nella Chiesa della Riconciliazione