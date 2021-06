Testa a testa alle presidenziali in Perù

Ancora suspense in Perù, che aspetta il risultato delle elezioni dopo il ballottaggio. Il risultato sembra esersi ribaltato: Pedro Castillo ha aumentato il suo vantaggio su Keiko Fujimori, che da parte sua denuncia "indizi di frodi"

Fausta Speranza - Città del Vaticano

Le elezioni generali in Perù si sono tenute l'11 aprile scorso: si è votato per il rinnovo dei membri del Parlamento e poi per il presidente. In questo caso si è trattato del primo turno perché il risultato ha imposto di andare al ballottaggio, che si è tenuto quindi domenica 6 giugno.

Il sorpasso di Castillo

Secondo l'Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), il voto di domenica 6 giugno di ballottaggio premia il candidato José Pedro Castillo, leader di Perù Libre. E secondo la missione dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) il conteggio delle schede è avvenuto nel rispetto delle procedure ufficiali. Non sembra dunque ci siano conferme da parte degli osservatori per le accuse lanciate da Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto e leader di Fuerza Popular. Il punto è che al 40 per cento dei seggi scrutinati, Fujimori era risultata in testa e con un significativo stacco. I media avevano già parlato della leader populista di destra che scalzava Castillo. Ma poi il candidato del partito di sinistra Perù Libre è balzato in avanti, anche se di stretta misura: al momento si parla di poco più del 50 per cento di voti accreditati a Castillo, a fronte di circa il 49,70 per cento per la Fujimori.

Voti e territorio

Tra un risultato e l’altro si evidenzia un dato: i primi risultati delle votazioni riguardavano Lima, Callao ed altre grandi città del centro e del nord. Poi sono arrivati i risultati del voto delle campagne e delle zone remote della foresta amazzonica, favorevoli al candidato che rivendica origini provinciali.