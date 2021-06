Stasera al Colosseo un omaggio all'enciclica Fratelli tutti

L'iniziativa è dell'ambasciata del Belize presso la Santa Sede è ha al centro il magistero pontificio

“Insieme possiamo risorgere”: spronata dal messaggio di fraternità e amicizia sociale contenuto nell’enciclica Fratelli tutti, l’ambasciata del Belize darà vita stasera ad un omaggio diretto a Papa Francesco, con una manifestazione intitolata Together we can rise, in onore del suo magistero sulla fraternità umana. Un messaggio che vuole essere di speranza, secondo gli organizzatori, verso una ripresa e un cammino di costruzione del futuro con la collaborazione di tutta la "famiglia umana".

Ne daranno testimonianza voci e personalità di primo piano appartenenti alle istituzioni nazionali e internazionali. A partire dalle ore 21.00, nella spettacolare cornice del Colosseo e dell’Arco di Costantino - l’arco onorario più maestoso di Roma - inizierà la proiezione di videomessaggi di numerose personalità, dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, all’ex presidente degli Usa, Barack Obama.