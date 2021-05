Auguri a tutte le mamme del mondo

Un saluto affettuoso e un grazie di cuore a tutte le madri in occasione dell’odierna Festa della mamma, celebrata in Italia e in diversi Paesi

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

“Noi non siamo orfani, abbiamo una madre! La Madonna, la madre Chiesa, e la nostra mamma. Non siamo orfani, siamo figli della Chiesa, siamo figli della Madonna, e siamo figli delle nostre madri”. Queste parole, pronunciate da Papa Francesco all’udienza generale del 7 gennaio del 2015, accompagnano gli auguri della famiglia di Vatican News e di Radio Vaticana a tutte le mamme. “Carissime mamme - aveva aggiunto il Santo Padre durante quell’udienza generale - grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo”.

Uno scatto tratto da un'udienza generale (4-11-2018)

La nostra gratitudine si salda con il ricordo di tutte le mamme, anche di quelle che non ci sono più. E con la testimonianza di moltissime donne che, pur non avendo figli, riescono ad esprimere in modo fecondo la loro maternità. Auguri a tutte le mamme e, in special modo, a quante stanno per diventare madri. Un saluto affettuoso alle mamme, autentiche "colonne" che spesso hanno un ruolo cruciale nella trasmissione della fede e di valori fondamentali. Un augurio anche alle “mamme delle mamme”, alle nonne che sono “un prolungamento” delle madri. Un bacio grande a tutte le mamme.