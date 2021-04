Uccisa in Perù missionaria laica dell' Operazione Mato Grosso

La Farnesina sta seguendo il caso della brutale aggressione di Nadia De Munari, impegnata nel Paese latino americano nella casa 'Mamma mia'

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a colpi di machete forse durante un tentativo di rapina. La donna sarebbe stata assassinata mentre dormiva. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervenuto chirurgico d'urgenza, risultato purtroppo inutile. In Perù con l'Operazione Mato Grosso, la missionaria era responsabile nel centro 'Mamma mia' di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi.

Aggredita mentre dormiva nella casa famiglia "Mamma mia"

Agenti della squadra omicidi di Lima si sono recati nella località costiera peruviana Chimbote per partecipare alle indagini sull'uccisione. L'aggressione sarebbe stata compiuta con un'ascia e una sbarra metallica nella casa famiglia 'Mamma mia' martedì mattina. La polizia ha interrogato le cinque persone presenti nella struttura, tra cui un cittadino italiano. Anche un'altra donna, Lisbet Ram¡rez Cruz, è stata aggredita dai criminali e gli investigatori ritengono particolarmente utile la sua testimonianza. La Farnesina sta seguendo il caso ed è in contatto con le autorità locali e con i familiari in Italia.