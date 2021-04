Haiti: liberato uno dei rapiti. Contatti con i sequestratori

Una delle 10 persone sequestrate vicino Port-au-Prince domenica 11 aprile è stata rilasciata. Lo afferma l'Agenzia Fides che cita il giornale Le Telegramme

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano



Un riscatto di 50 mila dollari, scrive il giornale haitiano, sarebbe stato già pagato ai rapitori, per il rilascio del gruppo, composto da 5 sacerdoti, 2 suore e 3 parenti di uno dei religiosi. Sabato, contro ogni previsione, la banda, chiamata 400 Mawozo, ha liberato un ostaggio. Si tratta di una donna anziana in cattive condizioni di salute. La donna avrebbe precisato che gli ostaggi, legati mani e piedi, sono tenuti in un bosco in condizioni molto precarie. La notizia è stata ripresa dall'agenzia Fides.

Manifestazioni e preghiere per i rapiti

Dalle ultime notizie locali, continua l’agenzia Fides, si apprende che dopo questo rilascio, i rapitori non sarebbero più entrati in contatto con i padri di Saint-Jacques, la congregazione di cui fanno parte i religiosi e a cui le autorità hanno affidato il compito di condurre trattative con i sequestratori. Grande la solidarietà espressa ad ostaggi e parenti dalla popolazione haitiana che ha dato vita a manifestazioni e veglie di preghiera, ma forte anche la protesta contro l'insicurezza che ha colpito Haiti già da molti mesi.