Etica digitale: Cube Radio avvia Quaresima e celebra i 4 anni di Parole O_Stili

Con una stanza su Clubhouse e cinque video realizzati dagli studenti, l’emittente accademica dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona contribuisce alle celebrazioni per il compleanno dell’associazione che si occupa di etica degli scambi digitali. Cube Radio avvia inoltre il proprio percorso di Quaresima con una Via Crucis online, che richiama l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, in collaborazione con Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e Gccm

Giada Aquilino - Città del Vaticano

Parole scelte con cura, considerando sempre che hanno conseguenze e senza dimenticare che i social media sono luoghi virtuali, ma che le persone che vi si incontrano sono reali. Alla luce di tale riflessione Cube Radio, l’emittente accademica dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona (Iusve), contribuisce oggi alla celebrazione del quarto compleanno di Parole O_Stili, l’associazione che si occupa di etica degli scambi digitali e che in queste ore lancia la condivisione del proprio manifesto nei vari social.

L’iniziativa di Cube Radio

Cube Radio apre una stanza su Clubhouse, il social network dedicato ai messaggi audio, che verrà popolata dalle 12.30 alle 13.30 sul profilo del direttore don Marco Sanavio, un modo per declinare in maniera radiofonica il manifesto.

Gli auguri dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona

I giovani collaboratori di Cube Radio hanno realizzato cinque brevi video, prodotti da un team guidato da Jasmine Pagliarusco, che tradurranno altrettanti principi di stile del manifesto di Parole O_Stili con forme grafiche composte grazie al dispositivo creativo di origine cinese Tangram. Le sette tessere comporranno varie forme e saranno accostate da altrettante frasi tratte dall’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco.

Il confronto con la Parola di Dio

Il direttore di Cube Radio è tra gli esperti che hanno contribuito alla riedizione, nel maggio 2020, del manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. “Allenarci a scambi non ostili e inclusivi nella comunicazione digitale - dice don Sanavio - fa parte di quella palestra mentale e psichica che ci aiuta ad abitare in maniera civile l’Infosfera. Analogamente a quanto succede con l’esercizio fisico, è fondamentale esercitare ogni giorno la consapevolezza nelle mediazioni tecnologiche, così da non perderci in umanità. Per noi - prosegue - diventerà un itinerario di Quaresima che ci condurrà al confronto con la Parola di Dio e con le pratiche di digiuno, carità e preghiera”. L’iniziativa sarà disponibile sul sito di Cube Radio ed è citata sul sito di Parole O_Stili, tra i regali messi a disposizione per l’occasione e identificati dall’hashtag #AncheioManifesto e #AncheioRegalo.

Gli studenti Iusve

La Quaresima 2021

Il percorso per la Quaresima di Cube Radio si arricchisce di altre novità: in questo Mercoledì delle Ceneri l’emittente annuncia anche una Via Crucis online, che richiama l’enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Realizzata con la collaborazione di don Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore del Settore Ecologia e Creato del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e del Global Catholic Climate Movement (Gccm), vuole mettere a disposizione di utenti ‘confinati’ nelle loro abitazioni nell’emergenza Covid uno strumento di riflessione e preghiera; creare 14 immagini che richiamino l’iconografia classica della Via Crucis, rivisitandole con una grafica contemporanea e in formati adatti ai social media; consentire l’interazione social.

La Via Crucis

In ogni stazione è rappresentato un giovane accanto al Cristo sofferente, una modalità per rammentare la partecipazione del mondo giovanile a questo percorso liturgico. È presente poi un elemento legato alla terra e uno legato al cielo, segno sia del Sacrificio Eucaristico che “unisce cielo e terra” (Laudato si’, 236) sia della sofferenza che anche il nostro pianeta incontra a seguito di poca cura e crimini ambientali. Cliccando su ciascuna stazione verranno resi disponibili l’icona della stazione, il testo del Vangelo tratto dal libretto liturgico della Via Crucis presieduta da Papa Francesco nel 2020, una breve meditazione scritta. Le immagini realizzate dal team grafico di Cube Radio, coordinato da Marica Padoan, hanno visto il contributo di alcuni docenti Iusve, tra cui Luca Chiavegato (web design), Federico Gottardo e Carlo Meneghetti (risvolti pastorali), e del responsabile della comunicazione integrata, Michele Lunardi.