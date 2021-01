Madrid, quattro vittime nell’esplosione di un palazzo con uffici parrocchiali

Secondo la polizia, è stata una fuga di gas durante i lavori ad una caldaia a causare la deflagrazione, che ha distrutto gli ultimi 4 piani di un palazzo nel centro della capitale spagnola, di proprietà della parrocchia della Virgen de La Paloma. L’arcivescovo di Madrid, cardinale Osoro Sierra, accorso sul luogo della tragedia, alle spalle della chiesa: “Prego per le vittime e per la comunità cristiana, in questo momento difficile”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il bilancio della forte esplosione che ha distrutto, intorno alle 15, gli ultimi quattro piani di un palazzo nella centrale Calle del Toledo, a Madrid, è di 4 morti e 11 feriti, di cui uno grave, che sarebbe un sacerdote ordinato di recente. Un’a deflagrazione che per la polizia è stata causata da una fuga di gas avvenuta durante il controllo di alcuni operai, che sono tra le vittime, alla caldaia e all’impianto di riscaldamento del palazzo.

Nel palazzo il centro Caritas e sale parrocchiali

Il palazzo ospita il centro parrocchiale della chiesa della Virgen de la Paloma, che si trova alle spalle. Ci sono uffici, un centro di accoglienza della Caritas, sale per riunioni e tre appartamenti per sacerdoti. Nessuno dei preti in servizio nella parrocchia è rimasto vittima della deflagrazione, e sono fortunatamente illesi gli anziani ospiti della casa di riposo Los Nogales e i bambini di una scuola vicine al palazzo, che erano in classe al momento dello scoppio.

Osoro Sierra: sono con i fedeli della parrocchia di La Paloma

L’arcivescovo di Madrid, cardinale Carlos Osoro Sierra, ha raggiunto il luogo dell’esplosione, e in un tweet ha scritto: “Sono con alcuni fedeli vicino alla parrocchia di La Paloma, dove c'è stata una forte esplosione. Prego per la comunità cristiana in questo momento difficile e prego per le vittime”.

ultimo aggiornamento: h. 20.15