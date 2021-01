Giani guida Eni Foundation e la campagna “Non siamo soli”

L’ex comandante della Gendarmeria, da tre mesi presidente della Fondazione per i progetti umanitari della multinazionale dell’energia, ha raccontato ad “Avvenire” il progetto che prevede la consegna di 20 mila pacchi alimentari a domicilio per anziani e persone sole

L’ex comandante della Gendarmeria vaticana Domenico Giani dallo scorso ottobre presiede Eni Foundation, la Fondazione per i progetti umanitari nei Paesi dove opera la multinazionale italiana dell’energia. Giani ha raccontato al quotidiano cattolico “Avvenire” il lavoro che sta svolgendo, in particolare con un progetto per la consegna di pacchi alimentari in questo tempo difficile di pandemia.

È “un progetto intrapreso insieme alla Comunità di Sant’Egidio e Coldiretti - racconta Giani - che prevede la consegna di 20 mila pacchi alimentari a domicilio ad anziani over 80 soli e indigenti, tra le fasce di popolazione maggiormente colpite dalla pandemia. Il progetto durerà cinque mesi. La prima consegna si è svolta durante le feste di Natale, le prossime si effettueranno a febbraio e poi a marzo-aprile”.

La Fondazione, ha spiegato il presidente, “ha grandi progetti in tutto il mondo avendo sempre a cuore il servizio alla persona, soprattutto mamme e bambini, con una visione nuova del mondo e della difesa dell’ambiente che è quella di Eni a cominciare, naturalmente, dal campo dell’energia e del grande percorso di decarbonizzazione che stiamo compiendo. Nel corso del 2020 è stato concluso un progetto per promuovere la cultura agroalimentare e sanitaria in Myanmar. Ci sono attualmente iniziative di sostegno alle popolazioni in Africa e sono allo studio progetti in Messico in una regione particolarmente povera del Paese, e in altre zone dell’Africa e dell’Asia”.