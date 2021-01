Wef, l’allarme ignorato della pandemia e le sue gravi ricadute

È dal 2006, dunque da 15 anni, che viene ignorato l’allarme per i rischi legati ad una pandemia. Ora, tutto questo rischia di pesare sul mondo delle imprese, del lavoro e delle giovani generazioni. Ad avvertire del pericolo è il Rapporto sui rischi globali 2021 del World Economic Forum, per il quale il coronavirus "non solo ha causato milioni di vittime, ma ha anche ampliato le disparità sanitarie, economiche e digitali"

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano La pandemia da Covid-19, ha condotto alla perdita di posti di lavoro, alla chiusura di attività, ha esacerbato l’aumento delle diseguaglianze e ha posto di fronte alla minaccia di disordini civili. Ma potrebbe anche essere solo l’inizio. L’edizione 2021, pubblicata oggi, del "Global Risks Report" del World Economic Forum – organizzazione all’origine dell’annuale incontro nella città svizzera di Davos, che si tiene dal 25 al 29 gennaio prossimi e riunisce leader politici, top manager ed economisti da tutto il mondo – avverte che nei prossimi due anni saranno le epidemie e l’aumento della povertà a rappresentare la più grande minaccia alla stabilità globale, così come le catastrofi meteorologiche. A preoccupare, a breve termine, sono la crisi sociale, il diffondersi di malattie infettive, il divario digitale e la disillusione dei giovani; nel medio termine, sarà il crollo finanziario e, a lungo termine, i conflitti con armi di distruzione di massa, il collasso dello Stato e la perdita della biodiversità. A rischio, dunque, vi sarebbe addirittura la sopravvivenza stessa dell’umanità. La pandemia aumenta le diseguaglianze "Il costo umano ed economico immediato di Covid-19 è grave. Minaccia di cancellare diversi anni di progressi nella riduzione della povertà e di indebolire ulteriormente la coesione sociale e la cooperazione internazionale", scrivono gli autori del rapporto. "La pandemia di Covid-19 – si legge ancora del Wef – non solo ha causato milioni di vittime, ma ha anche ampliato le storiche disparità sanitarie, economiche e digitali”. I suoi effetti si ripercuoteranno soprattutto sui giovani di tutto il mondo al punto da poterli “escludere dalle opportunità del prossimo decennio". Leggi Anche 21/01/2020 Il Papa al Forum di Davos: la persona umana al centro di ogni politica pubblica Il messaggio del Papa all’edizione 2020 All’edizione dello scorso anno, la 50.ma, in un suo messaggio Papa Francesco auspicò che i presenti al Forum tenessero presente “l’alta responsabilità morale che ciascuno di noi ha di cercare lo sviluppo integrale di tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli delle generazioni future” e che le loro decisioni possano portare a una "crescita in solidarietà, specialmente con i più bisognosi, che sperimentano ingiustizia sociale ed economica e la cui stessa esistenza è addirittura minacciata”. Necessari saranno nuovi sistemi economici e sociali Governi, imprese e società, avverte Saadia Zahidi, direttore generale del Wef, “devono ora urgentemente dare forma a nuovi sistemi economici e sociali che migliorino la capacità di ripresa collettiva e la nostra capacità di rispondere agli shock, riducendo le disuguaglianze, migliorando la salute e proteggendo il pianeta". Di qui la richiesta ai leader globali affinché, a partire dall’appuntamento della prossima settimana, The Davos Agenda, a cui poi seguirà un incontro a Singapore alla fine di maggio, diano “forma ai principi, alle politiche e alle partnership necessarie in questo nuovo contesto”.

