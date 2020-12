Covid- 19 al via il piano per le vaccinazioni di massa in Europa

Oggi è il Vax day per i paesi Ue. Ungheria e Slovacchia hanno iniziato in anticipo mentre nel resto del mondo già 4 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino, con i contagi totali dall'inizio della pandemia che hanno superato quota 80 milioni

Marina Tomarro – Città del Vaticano

"Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen celebrando “le Giornate europee della vaccinazione" come "un toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia", ha assicurato. Partite dallo stabilimento Pfizer di Puurs, in Belgio, le dosi di vaccino sono arrivate negli ultimi giorni in tutti Paesi dell'Unione.

La distribuzione dei vaccini

La giornata di oggi sarà ricordata come il Vaccine day. La Germania ha effettuato ieri il primo vaccino contro il coronavirus, secondo i media locali: prima ad essere vaccinata una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla, in Sassonia-Anhalt, in una casa di cura insieme al personale sanitario della struttura. Anche in Ungheria, è stata anticipata di un giorno la distribuzione dei vaccini. In Slovacchia il primo a ricevere la dose è stato Vladimir Krcmery, membro della Commissione governativa sulla pandemia. Ma la distribuzione vera e propria per tutti i paesi dell’Unione, partirà dalla settimana del 28 dicembre e in Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana. In Francia le prime ventimila dosi del vaccino sono arrivate alla farmacia centrale ospedaliera di Parigi, alla periferia della capitale e i primi ad essere vaccinati saranno gli anziani nelle case di riposo. Ma il vaccino è arrivato anche in Arabia Saudita e il primo a vaccinarsi è stato pubblicamente il principe Mohammed bin Salman. Finora, nel Paese, sono stati registrati circa 360.000 casi. Il vaccino sarà offerto gratuitamente anche agli stranieri residenti.

Partite le vaccinazioni anche in Italia



In Italia le prime tre vaccinazioni sono state effettuate all’ospedale Spallanzani di Roma. A ricevere le prime dosi la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli. "Oggi è una giornata emozionante in tutti i Paese Ue parte la campagna vaccinale. – così ha commentato il commissario straordinario Domenico Arcui presente allo Spallanzani – ma dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c'è finalmente un vaccino. Oggi è una bella giornata dobbiamo essere grati alla scienza e chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili".

Un vaccino si, ma non per tutti



Intanto Oxfam insieme alle organizzazioni della People’s Vaccine Alliance di cui fa parte tra gli altri anche Amnesty International, ha lanciato l’allarme sull’enorme disuguaglianza di distribuzione tra le diverse aree nel mondo nell’accesso al vaccino, che è il principale strumento per debellare la pandemia. Infatti, il prossimo anno in 67 Paesi poveri si potrà vaccinare solo 1 persona su 10 contro il Covid-19, a meno che non vengano intraprese azioni urgenti da parte dei Governi e dell’industria farmaceutica, per assicurarsi che vengano prodotte le dosi necessarie a soddisfare il reale fabbisogno mondiale. Al contrario, le nazioni più ricche avrebbero acquistato dosi sufficienti per vaccinare la loro intera popolazione quasi tre volte entro la fine del 2021, se i vaccini attualmente in sperimentazione clinica saranno tutti approvati per l’uso. Un Paese come il Canada- secondo la NBC - si è assicurato dosi sufficienti a vaccinare la propria popolazione quasi 5 volte, l’Unione europea 2,3 volte.



La situazione nel mondo



Ma anche se sono iniziati i vaccini, il contagio cresce nel mondo . Il Paese più colpito resta gli Stati Uniti, con quasi 19 milioni di casi e oltre 331 mila vittime. Seguono l'India, con oltre dieci milioni di casi, e il Brasile. Il Giappone dopo i sette contagiati in appena due giorni dalla nuova variante del Covid, ha deciso di correre ai ripari blindando da lunedì 28 le sue frontiere a tutti gli stranieri, non solo quelli provenienti dal Regno Unito. Fino a fine gennaio sarà consentito il rientro nel Paese solo ai cittadini giapponesi e agli stranieri residenti, mentre Tokyo ha innalzato al massimo il livello di emergenza per la prima volta dall'inizio della pandemia.