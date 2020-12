Voto in Romania: si dimette il premier uscente Orban

"Non mi attacco alle poltrone": così Orban, rimettendo il suo mandato, dopo l'insuccesso alle legislative. A dispetto delle previsioni dei sondaggi, a spoglio quasi concluso, il 29% dei consensi è stato conquistato dal Partito socialdemocratico (Psd) ma le maggiori chance di formare il governo le ha tuttavia il centrodestra potendo contare su un maggiore spettro di alleanze. Secondo l'analista Antonello Biagini, siamo ancora una volta di fronte a maggioranze fragili e a voti di protesta, mentre preoccupa la bassa affluenza alle urne

Fausta Speranza – Città del Vaticano

In un discorso televisivo, il premier romeno uscente Ludovic Orban,conservatore europeista, ha annunciato le sue dimissioni, dopo l'insuccesso del suo Partito liberale (Pnl) alle elezioni legislative nelle quali ha ottenuto meno del 25% dei consensi, rispetto a oltre il 29% conquistato dal Partito socialdemocratico (Psd) che in Romania è su posizioni antieuropeiste e sovraniste. Si tratta di un risultato non previsto alla vigilia sul quale ha influito l'astensione che ha caratterizzato la consultazione, soltanto il 31.84% si è presentato a votare, la percentuale più bassa di sempre nel paese balcanico.

Ma nonostante siano in testa nello spoglio, i socialdemocratici quasi sicuramente resteranno tagliati fuori dalle alleanze in vista del nuovo esecutivo. I liberali di Orban, appoggiati dal presidente Klaus Iohannis, possono contare invece sull'appoggio di USR-Plus, formazione moderata di centrodestra alla quale è andato il 15.04%, e degli altri due soli partiti che sono andati oltre il 5%: il neonato partito nazionalista dell'Aur (8.26%), sorpresa delle elezioni e secondo partito più votato, e l'UDMR, il partito della minoranza ungherese, che con il suo 7.42% è pronto a governare.

Per una riflessione sul voto abbiamo intervistato Antonello Biagini, docente di Relazioni Internazionali all'Università La Sapienza di Roma:



Cresce la sfiducia dei romeni

Per quanto riguarda l'orizzonte politico che questo voto apre, il professor Biagini ricorda che il partito liberale alla guida del governo, anche se non avrà la maggioranza potrà contare un'altra volta sulle alleanze. Si tratta di una situazione - spiega Biagini - che si ripropone in realtà da tempo in molti Paesi europei. E c'è poi la forte affermazione del partito di estrema destra e, anche in questo caso, Biagini sottolinea l'analogia con altri risultati elettorali degli ultimi anni in altri contesti. In particolare, a proposito della affermazione dei socialdemocratici quale primo partito, lo studioso ricorda che è soltanto un recupero rispetto alle perdite degli ultimi decenni e che conferma lo scontento di quanti, pur senza voler tornare al regime comunista, vogliono però esprimere il loro disappunto per alcune promesse fatte dalla democrazie e non mantenute, come - cita Biagini - tante opere infrastrutturali. Certamente al momento c'è il fattore Covid-19 che complica la situazione già difficile della crisi economica, anche perché non c'è stata una vera gestione inizialmente della crisi, ricorda il docente. Anche per la estrema destra si deve parlare di voto di protesta, con caratteristiche che - dice Biagini - ci riportano a formazioni simili in Polonia e in Ungheria. Ma quello che davvero preoccupa - afferma - è il dato della bassa affluenza, perché in qualche modo esprime un triste scollamento dai meccanismi democratici, una sorta di crescente sfiducia. Nello spoglio delle schede non sono ancora conteggiati i voti dei romeni all'estero, storicamente vicini ai partiti di centrodestra.

(Ultimo aggiornamento 7 dicembre 2020, 19.23)