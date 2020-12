Nigeria: oltre 300 studenti ancora dispersi dopo l'attacco alla scuola di Katsima

Molti ragazzi sono stati trovati nei boschi nei dintorni dell’istituto scolastico, assaltato venerdì da uomini armati. Il governo avrebbe individuato l’area dove si trovano i rapitori, ma ancora non è chiara la matrice del gruppo né sono pervenute rivendicazioni. Nel Paese è polemica per la gestione della sicurezza. Padre Alumuku: rinnovare i vertici della polizia

Marco Guerra – Città del Vaticano

Non è ancora chiara la sorte dei 333 studenti che mancano all’appello sugli 839 che venerdì scorso erano presenti nell’istituto maschile di Katsina, al momento dell’assalto. Secondo un portavoce del presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, l’esercito avrebbe circondato l'area dove si nascondono gli uomini che terrebbero in ostaggio decine di ragazzi per chiederne il riscatto. Il governo pensa che la maggior parte dei giovani dispersi siano ancora nascosti nella foresta circostante la scuola.

Nessuna rivendicazione o richiesta

"Stiamo ancora cercando di determinare il numero esatto di studenti rapiti e scomparsi. In qualità di governo, nessun gruppo o associazione ci ha contattato o fatto alcuna richiesta fino ad oggi", ha detto il governatore locale Aminu Bello Masari, aggiungendo che “molti continuano a uscire dalla foresta”. In ogni caso si ritiene che la maggior parte degli studenti scomparsi abbia un'età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Buhari: rafforzare sicurezza nelle scuole

Masari ha espresso queste osservazioni dopo aver incontrato una delegazione del governo federale guidata dal Ministro della Difesa nigeriano Bashir Magashi, che ha effettuato una visita di solidarietà a Katsina. "La conclusione delle forze armate è che questi criminali devono essere dichiarati terroristi", ha detto il ministro della Difesa. Il Presidente della Nigeria Buhari ha definito “codardi” i rapitori e ha promesso di rafforzare la sicurezza nelle scuole, mentre alcune fonti delle forze di sicurezza parlano di "banditi comuni". Intanto la condanna arriva anche dal Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres; l’Unicef chiesto "il rilascio incondizionato di tutti i bambini".

In aumento violenze e rapimenti

Bisogna considerare che la regione è quella dove agiva l'organizzazione Boko Haram e che l'episodio ricorda quello del rapimento delle 276 ragazze da una scuola femminile a Chibok - in gran parte poi liberate, tranne alcune delle quali non si è più saputo nulla - da parte dei terroristi islamici di Boko Haram nel 2015. Amnesty International denuncia che, nei primi sei mesi del 2020, almeno 1.100 persone siano state uccise da banditi armati nel Nord della Nigeria, e che praticamente nessuno di questi è stato portato davanti alla giustizia. "Hanno lasciato le comunità rurali in balia di uomini armati, questo rapimento è emblematico della mancanza di protezione da parte del governo", scrive in una nota l’organizzazione umanitaria.

Ascolta l'intervista a padre Alumuku

Padre Alumuku: cambiare i vertici della polizia



A chiedere più sicurezza è tutta la società civile, come ribadisce ai nostri microfoni padre Patrick Alumuku, Direttore della Comunicazione delle diocesi di Abuja: “Da anni i nigeriani chiedono di rinnovare i vertici delle forze di sicurezza, attualmente composti da persone che dovrebbero essere già in pensione e che non sono in grado di garantire l’incolumità di cui abbiamo bisogno”. Il sacerdote nigeriano conferma che l’aumento dei rapimenti nel Nord e ritiene che lo stile di questa ultima azione è quello di Boko Haram, perché gli islamisti “non vogliono consentire l’educazione”. “C’è tanta preoccupazione – aggiunge - perché mai un numero così elevato di persone era stato rapito a seguito di un solo attacco”. Padre Alumuku racconta infine che nel resto del Paese i preparativi del Natale proseguono in maniera tranquilla, sebbene la situazione della sicurezza, soprattutto al Nord sia sempre più deteriorata.