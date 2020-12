Natale della Fondazione Santina: Bergamo ferita dal Covid aiuta l'Africa

"Bendera" è una mamma africana povera di 34 anni con 8 figli. Guadagna 20 euro al mese vendendo pesce. La giornalista Vania De Luca presenta la storia di questa donna sullo sfondo della pandemia che accomuna la paura del ricco Occidente alla povertà di tante persone nel mondo che muoiono senza cure sanitarie di base

Luca Collodi - Città del Vaticano

E’ un viaggio particolare quello in Kenya raccontato da don Luigi Ginami, fondatore e presidente della Fondazione Santina, nell'istant-book 'Bandera' (Edizioni Messaggero Padova). E' il volume numero 30 di una lunga catena di viaggi di solidarietà, ma è anche il primo dell’era Covid, scrive nella presentazione la giornalista di RaiNews24 Vania De Luca, presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, che ha cambiato modi di vivere e scale di valori, rendendo più stridenti le contraddizioni tra chi ha troppo e chi manca di tutto. "Il Covid può rappresentare uno spartiacque nella storia, e non solo una parentesi: il mondo è cambiato, si è spaventato, così come si è spaventata la Bergamo di cui don Luigi Ginami è originario, e che è stata in Italia tra le città più colpite dal virus". "E' un viaggio interiore alla ricerca della forza per ri-partire. Forse è proprio questo ultimo punto, prosegue De Luca, a suggerire una chiave di lettura particolarmente interessante. Se una Bergamo crocifissa ha costruito l’orfanotrofio di Mambrui in Kenya, da una Mambrui crocifissa può arrivare l’aiuto a Bergamo, simbolo di tutte le città di cui è fatto l’occidente, a dare significato alle cose ed aiutare, con i proventi del libro, gli anziani di una casa di riposo in Calabria. La ri-partanza di don Luigi che dall’Africa fa rientro in Italia si può leggere così come il simbolo della ri-partenza dell’umanità intera che nella disgrazia del Covid si riscopre parte di una stessa natura, di una stessa famiglia, di uno stesso destino, e che invece di chiudere gli occhi, come ha spesso fatto, li apre, e allarga le braccia, e tende le mani. Nel rovesciamento di prospettiva, in cui i ricchi si scoprono poveri e tra i poveri si trova ricchezza di umanità e di senso, è la chiave di volta per costruire insieme un futuro più giusto". "Tutti nella stessa barca e “Tutti Fratelli”, come suggerisce papa Francesco nella sua terza enciclica che da poco ha visto la luce.

"In un passaggio chiave, sottolinea Vania De Luca a Radio Vaticana Italia citando il Papa, passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica”, mentre per evitare nuovi crolli serve quella “passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà” che Fondazione Santina trova in quegli angoli dimenticati del mondo che sono centro agli occhi di Dio".

ascolta l'intervista a Vania De Luca

R.- E’ un viaggio molto particolare quello che racconta don Luigi Ginami in Kenya, l’ennesimo di una lunga serie di viaggi di solidarietà, però il primo dell'era Covid. Questo ci fa capire come il virus sia uno spartiacque tra un passato e un futuro molto differenti. E’ un viaggio di andata e ritorno da un Paese segnato dalla pandemia come l'Italia, ad un Paese in cui si continua a morire non tanto per la pandemia ma per la fame, così come sempre è avvenuto, oppure per la malaria e i morsi dei serpenti. Don Luigi si lascia interpellare dal fatto che i poveri non muoiono di Covid, mentre noi ricchi sì e quindi scopriamo, in qualche modo, la morte e la nostra vulnerabilità. E se la morte dei poveri è peggiore della nostra, vale sempre la legge per cui i morti tra i poveri non fanno numero. Tutto questo interpella fortemente questo Occidente che si scopre molto fragile a contatto col Covid, scoprendo il senso della Croce. La chiave del volume “Bendera” è proprio questa: da una Bergamo ferita a morte per la pandemia che forse più ha pagato con i morti questa pandemia, da quella Bergamo che ha scoperto il senso della Croce e della sofferenza parte la solidarietà verso un villaggio del Kenya dove viene costruito un dormitorio in un orfanotrofio. E’ un librettino che racconta anche del sorriso di questi bambini, offrendo una chiave molto bella di speranza per una rinascita, possibile, di una città, di un borgo, di una località molto povera. Perché poi la Calabria? Perché i proventi della vendita di questo ‘instant-book’ sono destinati a sostenere una realtà per anziani del Sud Italia. Regione che nella prima ondata del Covid sembrava in una situazione di maggiore protezione, invece oggi si trova anch'essa in prima linea.

Sembra che la pandemia abbia altre prospettive rispetto a quello che ogni giorno leggiamo sui giornali…

R.- In questo periodo ci scopriamo fragili e vulnerabili. Usciamo con le mascherine, abbiamo paura che il virus ci possa infettare. Però, in qualche parte del mondo, c’è qualcuno che dà sempre vive con la precarietà del quotidiano perché manca l'essenziale. Questo volto di speranza, “Bendera”, che dà l'immagine al titolo, è una figura femminile con diversi figli, alcuni morti. Per esempio, una bambina di appena 4 anni che con 700 euro si poteva salvare. In Occidente la sua non sarebbe stata una situazione così drammatica. In Africa, invece, muore e questa è la quotidianità. Una situazione di fragilità che, se noi oggi la sperimentiamo sulla nostra pelle, in altre parti del mondo qualcuno la vive in maniera stabile, costante. Allora nella chiave della fraternità che accomuna le diverse situazioni del mondo, le culture, questo ci interpella e pone delle domande forti. C'è infatti un mondo che va a differenti velocità, con ingiustizie che si perpetuano da sempre ma che non ci devono trovare rassegnati. Penso che la provocazione che nasce dalla lettura di questo, come degli altri volumi della collana ‘Volti di Speranza’, è quella non solo di andare a portare aiuto dove c'è bisogno, sostegno, un progetto, ma anche portare qui da noi, nella nostra cultura, nel nostro modo di essere anche Chiesa, domande forti su chi siamo chiamati a rispondere.

Parole e storie che a Natale risvegliano il nostro senso religioso, impaurito e addormentato...

R.- Sì. Nel senso che la lettura della storia di ‘Bendera’ pone delle domande forti e suscita in ciascun lettore, a seconda della sua situazione personale, del suo modo di essere, di vivere una dimensione comunitaria. Le domande sono importanti. Quando si parla di un cammino di fede, penso a qualcosa di personale ma anche comunitario. Un circuito di solidarietà che don Luigi rimette in moto ogni volta che viaggia, per poi, con questi racconti, far nascere domande forti cercando risposte altrettanto forti.