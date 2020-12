Covid-19: timori per la variante del virus presente in Gran Bretagna

Fa paura la variante di coronavirus registrata nel Regno Unito e che si sta diffondendo in Europa. Molti i Paesi che hanno bloccato i voli da e per l’Inghilterra ma già si registrano i primi casi al di fuori dei confini. Oggi vertice europeo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede il rafforzamento delle misure anti-Covid

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

Davanti al timore di un virus che cambia arriva la rassicurazione degli esperti europei: i vaccini esistenti sarebbero efficaci contro il nuovo ceppo identificato in Gran Bretagna. La variante, secondo Oms Europa, potrebbe incidere sugli esiti di alcuni metodi diagnostici ma non c’è prova che la malattia sia più grave. Intanto in Inghilterra il premier Johnson ha convocato per oggi il comitato Cobra che si occupa dell’emergenza Covid, a fronte di un’impennata di casi, in una sola settimana, pari al 50%. In alcune zone del Regno Unito, dicono gli esperti, il virus è fuori controllo.

Il virus modificato si diffonde

L’Oms ha fatto sapere che la nuova variante è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia ma pure in Italia con un uomo rientrato dall'Inghilterra e la moglie ora in isolamento. Roma ha deciso la sospensione dei voli dal Paese britannico come pure Germania, Francia, Austria, Olanda - che ha bloccato anche i traghetti in arrivo - Belgio, Turchia e Israele. La Spagna ha chiesto una risposta coordinata a livello europeo per “proteggere i diritti dei cittadini europei attraverso il coordinamento ed evitare misure unilaterali”. In controtendenza gli Stati Uniti che hanno deciso di non sospendere i voli perché non ci sarebbero motivi di allarme.

Attesa per il via libera al vaccino

Oggi riunione d’urgenza Ue, atteso un punto dell’Oms che raccomanda misure più efficaci, riunione anche per l’Agenzia europea del farmaco sul piano vaccinale prima della fine dell’anno. Si deciderà il destino del vaccino Pfizer-BioNTech che ha dimostrato un'efficacia del 95%. Gli Stati membri dell'UE inizieranno la campagna di vaccinazione il 27 dicembre, a condizione che l'EMA (L'Agenzia europea per i medicinali) conceda l'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino entro tale data. In Israele la campagna vaccinazione è già avviata. L'obiettivo annunciato è quello di arrivare a regime a 60mila vaccinazioni al giorno e di proteggere almeno 2 milioni di israeliani, su una popolazione di circa 9 milioni di abitanti, per la fine di gennaio. Stabili le condizioni del presidente francese Macron, positivo al Covid-19, ma che continua a lavorare. Intanto i contagi nel mondo sono arrivati ad oltre 76 milioni di casi.