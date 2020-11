Usa: Joe Biden annuncia un task force anti-Covid-19

Il presidente eletto lavora anche alle nomine della nuova amministrazione. Priorità a economia, clima e razzismo. Donald Trump non ha ancora riconosciuto la sconfitta e ribadisce l'intenzione di avviare un'azione legale contro i risultati delle elezioni

Michele Raviart - Città del Vaticano

Ha promesso di “curare insieme le ferite dell’America”, Joe Biden nel suo discorso per la vittoria pronunciato in Delaware e la prima mossa del presidente eletto sarà l’istituzione di una task force per affrontare la pandemia da coronavirus. Gli Stati Uniti rimangono infatti il Paese con più contagi al mondo, con quasi 10 milioni di positivi ed è previsto anche un riavvicinamento all’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo la decisione di Trump di abbandonare l’istituzione internazionale.

Prime nomine entro fine mese

Economia, razzismo, clima, con il ritorno degli Usa nell’accordo sul clima di Parigi e l’adozione di politiche che secondo il portale Climate Action Tracker potranno ridurre il riscaldamento globale di 0,1 gradi nei prossimi decenni, saranno le priorità del nuovo presidente. In queste ore si sta lavorando sulle prime nomine della nuova amministrazione, che dovrebbero arrivare entro fine mese.

Incerta ancora la maggioranza al Senato

La vicepresidente eletta Kamala Harris ha promesso posizioni di leadership a esponenti delle minoranze, ma molte nomine dipenderanno dall’esito di due ballottaggi al Senato in Georgia, necessari al partito democratico per avere la maggioranza in un’aula altrimenti a maggioranza repubblicana.

Le mosse di Trump

Trump, intanto, non ha ancora accettato la sconfitta, nonostante i media americani parlino di pressioni in questo senso da parte della moglie Melania del genero Jared Kushner, al contrario dei figli maggiori Donald Jr. ed Eric, che starebbero convincendo i leader del partito repubblicano a rifiutare il risultato elettorale. Non è stato questo il caso dell’ex-presidente George W. Bush, che ha telefonato sia a Biden che alla Harris, congratulandosi per il “messaggio patriottico” nel discorso per la vittoria.

Nuova offensiva legale

Trump, che sarà in carica fino al 20 gennaio prossimo, ha ribadito una nuova offensiva legale contro l’esito elettorale perché “la vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati”. In questo senso, secondo gli osservatori, sarà importante valutare i risultati degli Stati ancora da assegnare per capire la reale differenza tra i grandi elettori che sostengono i due candidati.

Gli Stati ancora da assegnare

Mancano ancora migliaia di voti da scrutinare. Il primo Stato ad essere assegnato, anche se alcuni media come la Cnn lo hanno già attribuito a Biden - potrebbe essere il Nevada entro mercoledì prossimo. Rimangono ancora Arizona, con Biden sempre avanti, Alaska e North Carolina, dove è solidamente in testa Trump e la Georgia, con 10 mila voti che separano i due.