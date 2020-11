Joe Biden verso la Casa Bianca mentre Trump annuncia ricorsi

Joe Biden candidato democratico in testa nel conteggio dei voti delle presidenziali Usa (AFP or licensors)

Biden è a un passo dal conquistare la presidenza degli Stati Uniti: il candidato democratico ha conquistato 264 grandi elettori sui 270 necessari. Ma mentre il conteggio prosegue in alcuni Stati, il presidente uscente Donald Trump ha già annunciato ricorso parlando di brogli

Fausta Speranza - Città del Vaticano

All’ex vicepresidente di Obama basta ora vincere in uno Stato tra Nevada, Georgia, Nord Carolina o Pennsylvania. Da parte sua, Trump minaccia una serie di ricorsi. Ha affidato ai social le sue convinzioni sui brogli: davanti ai giornalisti hanno confermato le vie legali il figlio Eric e l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani.

Joe Biden, invece, ha incontrato i giornalisti: non cantando vittoria espressamente, ma parlando già con i toni presidenziali di chi vuole ridare unità al Paese, che dopo una campagna elettorale esasperata esce anche dall’election day sostanzialmente polarizzato.

A questo proposito non si può negare il timore di vedere degenerare le tensioni: in queste ore in particolare tra i supporter dei due candidati a Detroit, nel Michigan. Poi con il passare delle ore Biden si sbilancia ulteriormente: si impegna a far rientrare gli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sul clima, appena venisse eletto.