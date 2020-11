Covid: si attenua la curva dei contagi in Europa

Calano ricoveri e contagi in Francia, Italia e Gran Bretagna ma le autorità richiamano comunque alla prudenza e restano i vigore tutte le limitazioni. Nuovo record dei contagi negli Stati Uniti

Marco Guerra – Città del Vaticano

Il numero delle persone decedute nel mondo a causa della pandemia del Covid 19 è salito a quota oltre 1 milione e trecentomila. Il numero totale dei casi di contagio è superiore ai 53 milioni e quattrocentomila. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti, e sabato scorso si è verificato il record di contagi giornalieri (187.514 nelle 24 ore), che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza, a 10 milioni e 739.616 casi. Secondo la Johns Hopkins University, seguono in ordine India, Brasile, Francia e Russia. Superato il milione di casi in Messico.

Cala curva contagi

Intanto nei principali Paesi d’Europa si assiste una rallentamento della curva dei contagi mentre tornano lockdown totali o parziali. Il numero di nuove infezioni da coronavirus registrare in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore è sceso a 26.860 dalle 27.301 registrate venerdì. Il dato del ministero della Salute è il più basso da mercoledì scorso. Un primo segno del calo delle ospedalizzazioni si registra invece in Francia. L'agenzia di sanità pubblica ha segnalato 359 morti per pandemia negli ospedali nelle ultime 24 ore, meno dei 467 del giorno prima.

Calo dei ricoveri in Italia

Pur raccomandando la prudenza assoluta, di “chiara decelerazione della curva della trasmissibilità dell'infezione” parla Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità italiano e componente del Comitato tecnico scientifico. Se pensate al bollettino diffuso dalla Protezione Civile, ieri per il quarto giorno consecutivo si è osservato un calo del numero degli accessi alle terapie intensive: 122, 110, 89 e ieri 60", aggiunge Locatelli.

Restano in vigore restrizioni

Gli esperti ritengono che nei diversi Paesi europei stanno facendo effetto le misure di restrizioni imposte nelle ultime settimane. I dati migliori li riporta la Germania che ha registrato altri 16.947 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Registrati anche altri 107 decessi legati alla malattia. Tuttavia ieri alla manifestazione a Francoforte contro le misure anti-covid si sono verificate tensioni e scontri con la polizia. Il governo tedesco dal canto suo ha ribadito che le misure per il virus resteranno in vigore per almeno altri cinque – sei mesi. I ristoranti sono chiusi mentre scuole e negozi finora rimangono aperti.