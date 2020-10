Covid-19: con l'aumento di contagi in Italia, attese nuove restrizioni

Mascherine anche all'aperto a Roma, in attesa del nuovo Dpcm del premier Conte

Atteso in serata il nuovo decreto sulle norme per gestire i contagi. Il premier Conte esclude che si possa arrivare a un nuovo lockdown nazionale e rassicura sull'efficacia del sistema di monitoraggio attivato. Ma nessuna regione è immune, e ci sono molti timori al Sud. Le testimonianze della responsabile di una onlus che si occupa di famiglie disagiate nel napoletano e della presidente della federazione degli infermieri

Antonella Palermo – Città del Vaticano



Sono otre 37 milioni e 326 mila i casi confermati di Covid-19 nel mondo, dall'inizio della pandemia, con più di 1 milione e 73 mila morti. In Italia all'11 ottobre si sono registrati 5.456 casi in più rispetto al giorno precedenti per un totale di 354.950 e con più di 12 milioni e 546 mila tamponi finora effettuati.

In arrivo nuovo Dpcm del premier Conte

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle norme per la gestione dell'epidemia in Italia, potrà essere licenziato già stasera. Escludendo che si possa arrivare a una nuova chiusura generalizzata, Conte rassicura che il sistema di monitoraggio messo in piedi finora è molto sofisticato. "Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire - anticipa - prevedo qualche cosiddetto lockdown molto circoscritto territorialmente". Il ministro della Salute, Speranza, invoca "grande unità fra i pezzi della Repubblica". Intanto nessuna Regione è immune dai contagi, forti i timori al Sud.

Nei quartieri più poveri di Napoli

A San Giovanni a Teduccio, nel napoletano - dove ieri un parroco ha deciso di chiudere il parco giochi della chiesa visto l'aumento di casi di Covid – la onlus "Figli in famiglia", che aiuta i nuclei più disagiati, cerca di riorganizzare il proprio impegno senza abbandonarli. La presidente Carmela Manco:

Ascolta l'intervista a Carmela Manco

Ludoteca, accompagnamento scolastico e avviamento al lavoro: sono le attività di cui si occupa la onlus, che assiste persone che vanno dai due ai novant'anni. "Ora le famiglie hanno paura", ci racconta Manco. "Gli anziani, più a rischio, si sono fermati. Ci siamo dovuti riorganizzare. Abbiamo fermato anche le attività con i più piccoli, più difficili da gestire, ma continuiamo con i giovani". Denuncia che il problema più grande è legato all'economia: questo è un quartiere povero, in cui ci sono piccoli artigiani e commercianti che stanno chiudendo. E proprio sul fronte economico si leva, a livello nazionale, il timore per la chiusura anticipata di bar e ristoranti che, secondo Confesercenti, rischierebbe di mettere a terra i pubblici esercizi.

La stanchezza degli infermieri

Resta alta la mortalità in terapia intensiva, dove arrivano malati con un'età media di dieci anni più bassa rispetto a quella registrata sei mesi fa. Barbara Mangiacavalli, Presidente della Fnopi - la federazione che riunisce 102 Ordini delle professioni infermieristiche, per un totale in Italia di 450mila professionisti - guarda con apprensione questa risalita dei contagi.

Ascolta l'intervista a Barbara Mangiacavalli

"Gli infermieri ci sono sempre stati, mettendoci tutto: competenze, assistenza, empatia", spiega la presidente, sottolineando che quando c'è stata una stasi dell'epidemia, per cui si pensava di poter tirare un poco il fiato, ci si è resi conto di doversi impegnare in tutto ciò che era rimasto indietro. La corsa al recupero di queste attività, ritenute nella fase acuta meno urgenti, e poi l'impennata della curva dei contagi, ha inciso negativamente sullo stress psico-fisico accumulato. "Ci appelliamo ai cittadini, ai quali vengono chieste cose semplici, pur nel sacrificio, che però servono per tutto il Paese", dice Mangiacavalli. "Noi facciamo il nostro, ma chiediamo collaborazione".