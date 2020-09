Il Giappone verso il dopo Shinzo Abe

La situazione nel Paese asiatico a pochi giorni dalle dimissioni del premier Shinzo Abe, con diversi candidati alla successione nel partito di governo. L’eredità in campo economico di Abe e le prospettive geopolitiche del nuovo premierato nell’intervista ad Antonio Moscatello, giornalista esperto di Asia

Elvira Ragosta – Città del Vaticano

Il Giappone avrà a breve un nuovo primo ministro. Dopo le dimissioni di Shinzo Abe, rassegnate lo scorso 28 agosto per motivi di salute, il Parlamento giapponese terrà una sessione straordinaria il 17 settembre per eleggere il suo successore. Tre giorni prima di questo appuntamento verrà nominato il presidente del partito Liberal-democratico, che potrà diventare primo ministro col voto della maggioranza parlamentare.

Moscatello: dimissioni inattese, ora è lotta tra correnti

“E’ un momento di grandissima in certezza per il Giappone. Le dimissioni di Abe - spiega a Vatican News Antonio Moscatello, giornalista ed esperto di Asia -, per quanto nelle ultime settimane il premier apparisse sempre più affaticato, sono calate sul Paese in maniera abbastanza inattesa. Ci si aspettava che Abe continuasse fino alla fine del suo mandato e anche le partite interne al partito Liberal-democratico erano tarate su quel tipo di dimensione temporale. Questo partito è strutturato su correnti e le correnti attualmente più forti hanno iniziato una frenetica attività in questi giorni, proprio per riuscire a individuare il candidato più forte da schierare in campo per le elezioni del leader”.

Le dimissioni del premier Abe

Shinzo Abe, 65 anni, leader del partito Liberal-democratico e primo ministro dal 2012, ha annunciato nei giorni scorsi le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle tv nipponiche. "Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte", ha detto il premier, che soffre da tempo di colite ulcerosa. Si tratta delle seconde dimissioni di Abe, che già nel 2007, dopo un anno dall’elezione al suo primo mandato, lasciò per motivi di salute. Il segretario generale del partito a capo della coalizione di governo, Toshihiro Nikai, comunicherà martedì prossimo la sua decisione sul percorso da intraprendere per la nomina del nuovo premier. All’interno del partito al governo, intanto, è partita la corsa al successore.

I due in pole position per la successione

“Il Giappone prevede un sistema di fatto per il quale il leader del partito di maggioranza diventa automaticamente primo ministro” spiega Moscatello, che a proposito dei cinque politici in lizza per la successione di Abe evidenzia che i due al momento in pole position sembrano Shigeru Ishiba e Yoshihide Suga: “Ishiba è all’interno del partito la persona critica nei confronti di Abe e che vorrebbe avere una elezione all’interno del partito più ampia della semplice votazione tra i parlamentari, perché è quello più gradito in generale dall’opinione pubblica. Suga, è stato il portavoce del governo di Abe ed è una personalità forte, apparentemente sostenuto in questo momento da alcune delle principali correnti interne al partito”

Il dopo Abe e la sua "Abenomics"

Personalità politica gradita sia in ambito internazionale che interno, Abe è stato considerato un premier affidabile. Il suo secondo mandato è stato caratterizzato soprattutto dal suo progetto di politica economica. Politica monetaria espansiva, flessibilità fiscale e riforme strutturali, questi i tre pilastri del così detto “Abenomics”, lanciato a partire dal 2012. “Il Giappone ha tenuto – continua l’esperto - ma non abbastanza. Il Paese si trova in una delle regioni più instabili, complesse del mondo, difficili e vive questo essere al centro tra Cina e Stati Uniti come un’enorme difficoltà. Anche da un punto di vista economico Giappone e Cina sono molto più integrati di quanto non possa apparire su un piano politico e la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti ha creato al Giappone non pochi grattacapi. L’Abenomics è stato un progetto ambizioso, tuttavia un progetto inserito nel solco della tradizione di politiche economiche giapponesi”. A livello geopolitico non si prevedono grandi cambiamenti, anche perché il partito di governo resta quello precedente: “Per quanto il sia in una posizione chiave e importante in Asia orientale, il peso geopolitico del Giappone è stato sempre abbastanza leggero – termina Moscatello – e quindi a livello internazionale si prevede una continuità”.