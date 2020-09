Bielorussia: l'ultima manifestazione a Minsk (ANSA)

In Bielorussia decine di arresti nelle nuove proteste antigovernative

Nuova giornata di proteste ieri in Bielorussia. Oltre 100 mila persone sono scese in piazza a Minsk per manifestare contro la politica del presidente Lukashenko. Almeno 100 gli arresti effettuati dalla polizia

Giancarlo La Vella - Città del Vaticano Torna a infiammarsi la piazza a Minsk in un confronto tra il presidente Lukashenko e l’opposizione che non accenna a placarsi. Clima di tensione dunque nel 29° giorno dopo le contestate elezioni che hanno visto la rielezione plebiscitaria del capo dello Stato. Leggi Anche 01/09/2020 Divieto di rientro in Bielorussia per monsignor Kondrusiewicz Lukashenko non cede di fronte alla quarta domenica di dimostrazioni: gli oltre 100 arrestati di ieri ne sono una prova con le forze di sicurezza schierate in tenuta antisommossa a bordo di mezzi blindati. L'attenzione dell'Europa Solidarietà per chi manifesta per la libertà in Bielorussia è stata espressa dal commissario europeo per l’Economia, Gentiloni, mentre la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha esortato l'Onu a intervenire per fermare la repressione. Intanto a mantenere salda la posizione del presidente Lukashenko anche l’appoggio esterno più volte espresso dal capo dello Stato russo, Vladimir Putin. Leggi Anche 17/08/2020 Bielorussia: 18 agosto, preghiera per la pace. No a nuove tensioni

