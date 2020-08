Usa: chiusa la convention repubblicana con l’investitura di Trump

“Il 3 novembre, gli Stati Uniti saranno più forti e sicuri”: Donald Trump rilancia così la sua corsa al secondo mandato della Casa Bianca. Economia, sicurezza ma anche il vaccino contro il coronavirus: al centro del suo discorso segnato da una dura polemica contro la Cina e contro il candidato democratico Biden

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

Fuochi di artificio che illuminano a giorno il National Mall di Washington chiudono la convention che incorona Trump come candidato repubblicano alla Casa Bianca. Davanti a circa 1500 persone il discorso del presidente è un fuoco di fila contro la Cina, responsabile della diffusione del coronavirus, il cui vaccino - assicura Trump - sarà pronto entro l’anno.

Promessi 10 milioni di posti di lavoro

Cina che detterebbe l’agenda politica del rivale Biden che, se eletto - afferma - distruggerà la grandezza dell'America. Dieci milioni di posti di lavoro promessi in 10 mesi, ulteriore riduzione delle tasse e il ripristino dell'ordine e della legalità nelle città travolte dalle proteste, “il Paese – ha aggiunto – ama e rispetta la polizia”. Non c’è accenno al ferimento di Blake ma i Trump assicurano di aver mostrato vicinanza alla sua famiglia. "Il vostro voto - ha insistito il tycoon - deciderà se proteggiamo le leggi o se diamo carta bianca, agli agitatori, ai criminali che minacciano i nostri cittadini". Fuori dalla Casa Bianca non sono mancate le proteste, dentro le ovazioni dei sostenitori di Trump che ha promesso un’America più forte e sicura dopo il 3 novembre.