Le Chiese valdesi e metodiste riflettono sulle sfide poste dal Covid-19

Edizione "speciale" quest'anno del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste italiane a Torre Pellice per l'emergenza Coronavirus

Debora Donnini - Città del Vaticano

A causa del lockdown e della pandemia, “non ci sarà il Sinodo inteso come assemblea decisionale della nostra Chiesa” perché non si sono potuti eleggere "i deputati a questa assemblea", ma non vuol dire che non ci sia “idealmente il Sinodo” come luogo di scambio e di riflessione e di approfondimento sui temi importanti del nostro mondo e del “nostro essere Chiesa”. Così nell’intervista Michael Charbonnier, pastore della chiesa valdese di Torre Pellice. Ed è proprio con le lenti della pandemia che si sta vivendo, che “cerchiamo di capire quali sono le sfide alle quali siamo chiamati a rispondere”.

Ascolta l'intervista a Charbonnier:

Incontri, mostre, concerti, film, scandiscono la settimana che va dal 24 al 30 agosto a Torre Pellice. “Generazioni e rigenerazioni. Aver cura di persone, memorie e territori” è il titolo di questa edizione “speciale”. “Sono sempre i più deboli che rischiano di essere dimenticati”, spiega, facendo riferimento ad esempio ai bambini. “Noi dedicheremo - racconta - un'intera giornata all’attenzione, all'educazione e all'inclusione dei bambini. Prima di tutto perché questo è sempre stato il nostro modo di fare ma a maggior ragione in questo periodo, dove i bambini sono stati dimenticati e la scuola chiusa”. Al centro dell’attenzione anche le giovani generazioni, la sanità, la cura degli anziani.

La collaborazione è cresciuta

Il 25 marzo scorso Papa Francesco aveva esortato i cristiani a pregare insieme il Padre Nostro. Ci sono poi stati momenti di preghiera insieme, come a Milano, il Sabato Santo. In proposito Charbonnier ricorda la vocazione delle Chiese valdesi e metodiste all'ecumenismo. La collaborazione, poi, ad esempio lì, a livello locale - racconta - si è intensificata durante l’emergenza, con la parrocchia, con la diocesi, con la Caritas, per aiutare le famiglie bisognose che aumentavano. Questo – conclude – ha fatto dire: “Dobbiamo fare delle cose insieme”. Alcune già messe in campo, altre ancora da realizzare.

Vari appuntamenti

Tra i temi affrontati nella settimana dal 24 al 30 agosto l’agenzia Nev segnala, nella serata del 24 agosto, un dibattito alla Casa Valdese dal titolo “Affinché lo lavorasse e lo custodisse. La giustizia sociale e ambientale per la costruzione del post Covid”. E ancora nei giorni successivi, l’incontro “Invisibili ma necessari. Immigrati e lavoro agricolo. Le iniziative delle chiese evangeliche”, organizzato da Mediterranean Hope. Poi “La Giornata teologica Miegge" che rifletterà sui temi della “Predicazione e vita” e la presentazione del libro di Peter Madsen su “Gesù di Nazareth”, edito da Claudiana. La giornata di venerdì vedrà diversi appuntamenti dedicati ai bambini e sui bambini, prima di affrontare in serata, il tema della “Informazione al tempo dell’emergenza” organizzato dal settimanale Riforma e dal Centro culturale valdese. La chiusura nel week end con varie iniziative.