Bombardamenti al confine tra Israele e Siria

Giornate di tensione tra Israele, Libano e Siria. Elicotteri dello Stato ebraico hanno bombardato ieri obiettivi militari nel sud della Siria, da dove precedentemente erano state lanciati razzi sulle Alture del Golan occupate da Israele dal 1967

Giancarlo La Vella - Città del Vaticano

Primi sentori di una giornata difficile si erano avuti quando in serata le forze armate israeliane avevano elevato lo stato di allerta al confine con il Libano, chiudendo al traffico civile alcune strade di confine. L’iniziativa a seguito di informazioni secondo cui gli hezbollah, partito libanese sciita filoiraniano, stavano per compiere ritorsioni dopo l'uccisione di un loro membro vicino a Damasco, attribuito dalle autorità siriane ad Israele. La situazione è diventata più chiara quando in territorio israeliano, al confine con la Siria, si sono verificate esplosioni. Reazione immediata dello Stato ebraico, che con elicotteri da combattimento ha colpito obiettivi militari nel sud della Siria proprio da dove sarebbero partiti razzi contro il Golan, la regione che Israele occupa dalla 'Guerra dei sei giorni' del 1967 e che nel 1981 si è annessa con un atto non riconosciuto dall'Onu. Sin da allora - afferma a Vatican News Eric Salerno, esperto della regione mediorientale - la questione del Golan è rimasta irrisolta. Gli Stati Uniti di recente hanno riconosciuto la sovranità dello Stato ebraico sulla regione, strategica, perchè è al confine tra Siria e Israele e dove è coinvolto anche il Libano:

Ascolta l'intervista a Eric Salerno

Una regione perennemente in tensione

Sul Golan convergono le questioni irrisolte in senso lato di gran parte del Medio Oriente. I rapporti da sempre difficili di Israele con gli hezbollah libanesi filoiraniani, il caos creatosi con il conflitto siriano e le decine di piccoli gruppi armati, che agiscono in quella zona e in quelle limitrofe, sono tutti aspetti che fanno di quella regione una bomba ad orologeria. Una bomba che però ora non potrà esplodere - afferma Eric Salerno - dato che la pandemia sta colpendo tutti i Paesi con le conseguenze economiche che conosciamo e affrontare un conflitto appare arduo per chinque. Infine - aggiunge Salerno - l'attenzione degli attori internazionale si stanno decisamente spostando dalla Siria sulla Libia, un altro terreno dove si stanno confrontando diversi Paesi e alcune grandi potenze.