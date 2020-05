Panama, a Ciudad Radial, inaugurata una mensa solidale

Oltre mille le persone riceveranno gratuitamente del cibo a domicilio dalla mensa inaugurata a Ciudad Radial, nel Paese centroamericano

Isabella Piro - Città del Vaticano

È dedicata a “Santa Maria del cammino” la mensa solidale inaugurata a Ciudad Radial, a Panama, con l’obiettivo di fornire pasti a domicilio ai più bisognosi della comunità, in questo tempo di pandemia da coronavirus. Oltre mille le persone che d’ora in poi riceveranno gratuitamente del cibo. “Una volta terminata l’emergenza sanitaria – si legge sul sito dell’arcidiocesi di Panama – e il ministero della Salute permetterà alla popolazione di tornare ad avere contatti sociali, le persone potranno recarsi direttamente alla mensa e ricevere un pasto caldo”. Ad inaugurare il servizio è stato monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, arcivescovo di Panama, che ha detto: “È tempo che tutti i panamensi si diano da fare per i più poveri e i più bisognosi”. Gli ha fatto eco padre Domingo Escobar Chávez, parroco della chiesa di “Santa Maria del cammino”, che ha spiegato come l'idea della mensa per i poveri sia nata proprio a causa della crisi causata dal virus Covid-19. “Questa mensa – ha sottolineato il sacerdote – è la nostra risposta ai bisogni della comunità. Preghiamo per questo nuovo progetto sociale”.

“Sul mio cellulare – ha raccontato ancora padre Escobar – ho un numero infinito di chiamate da parte di persone che mi chiedono aiuto e lo chiedono davvero, perché le difficoltà che stanno vivendo sono concrete e reali. Basti pensare alle famiglie con tre o quattro figli piccoli”. Una volta discussa l’idea della mensa solidale con i membri della parrocchia, tutti si sono messi a disposizione per avviare il servizio. “Per questo – ha concluso - siamo molto grati a coloro che hanno collaborato e collaborano” all’iniziativa.