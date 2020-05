Economia: la pandemia ha aumentato gli squilibri sociali

Crisi sanitaria globale e debito: da un lato c’è chi non si è accorto delle conseguenze economiche del lockdown, mentre altri si sono trovati improvvisamente senza reddito. Il parere dell'economista Benedetto Gui

In questi mesi di pandemia molti aspetti della vita sono stati messi davanti all’economia, la salute delle popolazioni, la tutela del lavoro, solo laddove però è stato possibile. Oggi quale è lo scenario che ne scaturisce? Ne abbiamo parlato con il professor Benedetto Gui, Ordinario di Economia Civile e di Comunione all’Istituto universitario Sophia di Loppiano:

R. - La pandemia vuol dire doversi fermare nella produzione per un periodo, avere meno beni da consumare e dover fare dei sacrifici. Il problema è che il blocco della pandemia aumenta gli squilibri, perché c'è qualcuno che nemmeno se ne accorge in termini economici, nel senso che continua a ricevere i redditi che riceveva prima, mentre un pezzo del sistema, della cittadinanza sia italiana che mondiale, si trova invece privata, e bruscamente, del suo reddito proprio per poter garantire l'interruzione delle attività. Questo è il grande problema. Poi naturalmente nasce anche un problema del debito. Tipicamente infatti in queste situazioni si dà fondo agli eventuali risparmi del passato o ci si indebita, per garantire la continuità della vita e del tenore di vita, sperando di pagare in futuro. Si accentuano quindi gli squilibri.

Fare debito era il passaggio più logico?

R. - Fare debito sarebbe una cosa positiva nei momenti di emergenza. Il problema, parlo da italiano in un Paese con un debito pubblico eccessivo, è che noi abbiamo fatto debito non nei momenti di emergenza, ma nei momenti “normali”. Quindi, quando arriviamo al momento dell’emergenza in cui ci sarebbe bisogno di dar fondo a questa potenzialità di indebitamento, noi l'abbiamo già “spesa” quasi tutta. Adesso potremo indebitarci ancora perché siamo sostenuti - e non ce ne rendiamo conto quanto - dall'Unione Europea.

Questo per l'Italia. Ma sia il debito sia anche il forte sostegno dell'Unione Europea riguarda anche quei Paesi che vengono ritenuti più virtuosi…

R. - Paesi come la Germania o l’Olanda erano in grado di indebitarsi in questo momento di emergenza senza destabilizzare la loro situazione, perché un po' di debito si può fare. È solo quando uno ne ha già troppo che indebitarsi diventa problematico. Oggi noi siamo sostenuti dalla Banca Centrale Europea e per la prospettiva futura si sta immaginando che ci sia un indebitamento collettivo di tutta l'Unione, dei Paesi instabili come noi, ma anche di quelli solidi, e da questo prendere denaro per aiutare soprattutto i Paesi più deboli finanziariamente, come l'Italia e la Spagna per esempio.

Questo discorso, invece come si può applicare a quelle economie emergenti che non hanno paracaduti nei confronti del debito?

R. - L'osservazione è proprio questa. La nostra situazione di italiani dovrebbe farci capire quale può essere la situazione di Paesi debolissimi. Penso a Paesi dell’Africa, come ad esempio il Congo, che ha difficoltà a restare affidabile anche nei mercati finanziari. Un altro paese è l'Argentina che ci assomiglia moltissimo. Se noi non ci trovassimo qui attaccati come un'appendice dell'Europa probabilmente la nostra storia economica assomiglierebbe molto di più a quella dell'Argentina. Questo ci fa capire quanto grave e pericolosa è la situazione dei paesi che partono già da un basso reddito e da un sistema sanitario più debole. I Paesi più deboli non hanno margini di riserva nell’affrontare tutto questo.

Chi dovrebbe intervenire e come?

R. - Qui ancora una volta aiuta fare un paragone tra l’Italia e i Paesi più forti dell'Europa e si può riportare questo paragone al nord del mondo, tutti i Paesi ad alto reddito, rispetto ai Paesi a basso reddito. Nel breve periodo ci sono forme come il congelamento del pagamento dei debiti dei paesi più deboli e questa è una decisione che è stata presa al G20 e che potrebbe concretizzarsi.

Quanto di tutto ciò che abbiamo detto però poi alla fine rischia di infondere molta sfiducia nei cittadini?

R. - Quello che i cittadini sentono di più è che oggi è crollato il reddito dei piccoli imprenditori - artigiani, ristoratori, baristi - e anche delle imprese più grandi, ma forse sono le piccole quelle più vulnerabili, e di tutti quelli che ci lavoravano. Questo è chiarissimo. E il timore è che non ci sia la forza da parte della collettività nazionale per sostenerli fino ad una nuova ripresa. A livello europeo sono i Paesi più deboli che sono in questa situazione, mentre in Germania c’è una sensazione da parte del pubblico, che poi corrisponde a una realtà, di una fragilità molto minore. L’idea cioè è che lo Stato tedesco ce la farà. A livello mondiale credo che oggi la sensazione è che questi paesi fragili, politicamente e economicamente, siamo sempre meno in grado di immaginare un futuro, soprattutto per i giovani.