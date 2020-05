Contro il coronavirus l'Oms rilancia la giornata del lavaggio delle mani

Celebrata ogni anno il 5 maggio, la Giornata sottolinea il ruolo che ognuno può svolgere nella prevenzione delle infezioni. Lavare le mani è un semplice ed economico strumento di prevenzione.

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

"Il lavaggio delle mani è una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, incluso il corinavirus Covid-19". A ricordarlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani che ricorre oggi. Celebrata ogni anno il 5 maggio, la Giornata sottolinea il ruolo che ognuno può svolgere nella prevenzione delle infezioni. Lavare le mani è un semplice ed economico strumento di prevenzione. Un’operazione che però deve essere fatta per almeno un minuto, dicono i medici, per arginare i contagi da coronavirus.

L'igiene delle mani, misura base di prevenzione

"Diversi Paesi stanno ora iniziando ad allentare il lockdown e l'invito a stare a casa. Ma l'impegno su misure di base come l'igiene delle mani e il distanziamento fisico non può essere allentato" nella fase 2, ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, evidenziando l'importanza di queste misure contro il virus. "Né si può allentare - prosegue - l'impegno sugli altri strumenti che sono alla base della risposta: trovare, isolare, testare e curare ogni caso e tracciare ogni contatto. E garantire ai sistemi sanitari la capacità di cui hanno bisogno per fornire assistenza sicura ed efficace a tutti".

Applausi agli infermieri

Attenzione particolare viene data, in occasione dell'anno a loro dedicato, ad infermieri e ostetriche. L'Oms ha invitato tutti ad applaudirli, oggi a mezzogiorno, per ringraziarli e riconoscere il loro ruolo fondamentale nella fornitura di cure sanitarie attente all'igiene. L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è rivolta anche ai responsabili politici, invitandoli "a fornire ambienti di lavoro sicuri" e, ai responsabili del controllo delle infezioni per "responsabilizzare" su questo tema gli operatori sanitari.