Anche suprematisti bianchi nella lista nera di Washington

Per la prima volta gli Stati Uniti hanno inserito un movimento di suprematisti bianchi tra le organizzazioni tacciate di terrorismo. Si tratta di un gruppo nato a Mosca che ha contatti e affiliati fuori della Russia e che promuove ideali neonazisti. Con noi l’esperto di questioni della difesa Pietro Batacchi

Fausta Speranza – Città del Vaticano

Ormai ufficialmente il Movimento imperiale russo e tre dei suoi leader, Stanislav Vorobiev, Denis Gariev e Nikolai Trushchalov, compaiono tra i sospetti terroristi. Il vecchio sito web del gruppo è stato bandito in Russia per estremismo, ma il movimento stesso non è considerato "terrorista" da Mosca. Washington lo accusa di fornire addestramento paramilitare ai neonazisti e ai suprematisti bianchi in due centri di San Pietroburgo, e di aver così addestrato alcuni svedesi che hanno poi effettivamente effettuato attacchi nel loro Paese tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Il coordinatore dell’antiterrorismo al Dipartimento di Stato, Nathan Sales, ha sottolineato che “la misura mostra quanto seriamente l’amministrazione di Donald Trump prenda seriamente la minaccia che rappresenta”. L'Amministrazione Trump ritiene che questo gruppo "svolga un ruolo importante nel tentativo di radunare europei e statunitensi in un fronte comune contro coloro che percepiscono come nemici", ha affermato il diplomatico.

Propaganda di violenza

Il movimento che si definisce monarchico afferma di essere in grado di allenarsi nella lotta con i coltelli e nelle arti marziali e considera "una debolezza criminale per un uomo moderno in Russia non essere un guerriero". Lo ha ricordato Nathan Sales commentando: "Vogliamo assicurarci che non sia in grado di fare lo stesso qui negli Stati Uniti. "Gli Stati Uniti non sono immuni da questa minaccia" del "terrorismo legato al suprematismo bianco", che si è diffuso in tutto il mondo dal 2015, ha ammesso il diplomatico.

Per una riflessione sui significati di questa decisione dell’Amministrazione Trump, abbiamo intervistato Pietro Batacchi, Direttore della Rivista Italiana Difesa:

Il pensiero va ai recenti attacchi contro le sinagoghe a Pittsburgh, dove 11 persone sono morte nell'ottobre 2018, e a Poway, in California, dove un suprematista bianco di 19 anni ha ucciso una donna e tre persone ferite nel mezzo della Pasqua ebraica nel 2019. Ma bisogna ricordare anche la sparatoria dell'estate scorsa a El Paso. In quel caso, il killer, prima di uccidere 22 clienti del supermercato, aveva scritto un manifesto in cui denunciava "un'invasione ispanica del Texas".Per anni, molti analisti statunitensi hanno sottolineato che veniva trascurato il cosiddetto terrorismo interno, che ha ucciso più negli Stati Uniti dal 2002 del jihadismo. A luglio scorso il direttore della polizia federale, Christopher Wray, ha assicurato che erano state aperte 850 inchieste per "terrorismo interno" e che i suoi agenti avevano effettuato cento arresti.