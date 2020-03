Contro il Coronavirus dalla Ue nuovi interventi. Gli esperti: giuste le misure sanitarie

Ue e Ocse mettono in guardia dai pericoli per l'economia mondiale. Per Ricciardi (Oms), "le situazioni sicuramente più gravi sono proprio quelle della Corea del Sud e dell'Iran". I medici cattolici chiedono maggiore responsabilità a giornalisti e social nella diffusione delle notizie

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

La Commissione Ue ha presentato il “Corona response team”, una task force per affrontare l'emergenza del Coronavirus COVID-19. Del team fanno parte i commissari europei Paolo Gentiloni (Economia); Janez Lenarcic (Gestione crisi); Ylva Johansson (Interni); Stella Kyriakides (Salute); e Adina Valean (Trasporti).

Ocse, dal Coronavirus "minaccia" grave per l'economia

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato il “response team” in una conferenza stampa con i cinque commissari. Inoltre sarà avviato un nuovo sito web con le principali informazioni sul Covid-19 nell'Ue. Lenarcic ha affermato che la situazione è destinata a peggiorare, e dunque gli Stati Ue si devono preparare. Il Coronavirus è "il più grande pericolo" dai tempi della crisi finanziaria ed espone l'economia mondiale "ad una minaccia senza precedenti": è l'avvertimento lanciato dall'Ocse alla presentazione dell'Interim Economic Outlook 2019. Il documento propone due scenari: Uno più favorevole, in cui l'impatto dell'epidemia viene globalmente limitato; e un secondo scenario, il cosiddetto 'effetto domino', con un contagio più generale. In entrambi i casi, l'Ocse si appella ai poteri pubblici affinché "agiscano immediatamente per limitare la propagazione del virus".

Più nuovi casi in Corea ma meno in Cina, voli ridotti per l'Italia

La Corea del Sud registra altri 123 casi di infezioni dovuti al nuovo coronavirus e altri 4 morti. I contagi accertati nel Paese salgono così nel complesso 4.335 e i decessi 26. In Cina, il tasso quotidiano di casi confermati e sospetti della malattia COVID-19 ha registrato una tendenza generale al ribasso per due settimane. Un secondo decesso negli Usa, secondo contagio negli Usa. E sempre per colpa del coronavirus, Lufthansa "ridurrà la capacità dei voli verso l'Italia" spiegando che la decisione coinvolge i voli verso Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa. Anche l'Uzbekistan Airways ha sospeso da oggi i voli per Tokyo e Roma. A Roma un poliziotto è stato contagiato, un caso anche in Sardegna. Ed ancora, tutti i componenti della Giunta regionale lombarda dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19 dopo che il loro collega, il bresciano Alessandro Mattinzoli, è stato trovato positivo al test.

Ricciardi: contenere i focolai di epidemia

Per Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell’Oms, intervistato da Gabriella Ceraso, “il virus sta circolando adesso in numerosi Paesi, però le situazioni sicuramente più gravi sono proprio quelle della Corea del Sud e dell'Iran. In particolar modo, quest'ultimo dove sembra che le strutture sanitarie non riescano proprio a rispondere alle esigenze assistenziali, tanto è vero che anche numerosi membri dell'establishment, che amministra il paese, sono colpiti e addirittura alcuni di questi sono morti. Nel resto del mondo si sta ancora cercando di contenere, inclusa l’Italia, questa diffusione dai focolai epidemici originali, che sono sostanzialmente in Lombardia e in Veneto, cercando di evitare che questo riguardi il resto del paese”.

Ascolta l'intervista di Gabriella Ceraso a Walter Ricciardi

Attenzione ai luoghi chiusi



Riccardi poi fa notare che “nelle regioni, nelle aree dove circola il virus, bisogna assolutamente limitare gli ambienti chiusi, confinati, dove le persone stanno a contatto tra di loro a meno di un metro di distanza per un periodo superiore ai 10-15 minuti. Questo significa che purtroppo tutti gli esercizi chiusi in questo momento vanno sospesi, e anche gli altri paesi faranno la stessa cosa, il Louvre l'ha fatto in maniera spontanea. Ma so che anche Germania e Francia si stanno orientando a fare questo tipo di scelta”.



Tempi lunghi per il vaccino

Inoltre, il cosiddetto ceppo italiano “è una scoperta interessante, più dal punto di vista scientifico che di sanità pubblica. La cosa importante invece è che il virus sta circolando in tutto il mondo e che probabilmente è presente anche in Italia da molto più tempo di quanto pensassimo, e che bisogna attrezzarci per cercare ancora di contenerlo e non in qualche modo di farlo diffondere. Certo, averlo isolato nelle strutture anche italiane significa che lo possiamo studiare meglio e possiamo accelerare magari dei tentativi di trovare qualche terapia, però i tempi saranno ancora lunghi“. In questo momento, “tutte le strutture del mondo stanno cercando di sperimentare terapie che magari sono andate non tanto bene con altre infezioni virali per esempio Hiv, Ebola e lo stanno cercando di sperimentare con il Coronavirus. La cosa importante però è che si scambiano i dati”.

Boscia (Medici Cattolici): c'è troppa cattiva informazione

Il presidente dei medici cattolici Filippo Maria Boscia afferma che “in questo paese dovremmo cominciare a frenare gli opinionisti, i protagonisti che ovviamente spesso vanno in controtendenza rispetto ad una cabina di regia che deve essere costituita dagli istituti che sono preposti a questo. Ognuno ha espresso il proprio parere. Viceversa abbiamo un Istituto Superiore di Sanità che funziona benissimo, un Ministero della Salute che altrettanto funzione bene, e quindi chi ha innalzato pericolosamente l'allarme sociale ha creato veramente situazioni di panico. In questo momento c'è stato chi ha chiuso scuole, luoghi pubblici, ha fermato treni e ha creato paure ingiustificate. Io credo che bisogna sostenere l'organizzazione sanitaria. Ogni emergenza va sostenuta con iniziative di tipo omogenee. Un'unica cabina di regia va ad affrontare il caso senza che si crei paura e senza che messaggi virali prendano corpo. Poi è essenziale, e questo lo dico come medico, l'alleanza dei pazienti con i medici. Ed ancora, non far interpretare la malattia nei contesti dei social network”.