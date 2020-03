Covid-19, molti ancora i decessi. Decise misure più stringenti

Prosegue nel mondo il conteggio delle vittime e dei nuovi casi di contagio da coronavirus. In totale il numero dei decessi nel mondo è finora di 11.402, di cui 4.032 in Italia. Incerte le Olimpiadi di Tokyo. Intanto l’Unione Europea prevede la sospensione delle regole di bilancio nazionali

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Solo qualche dato dell'emergenza sanitaria in corso: 225 sono i morti registrati ad oggi negli Usa, 123 in Iran che raggiunge così il totale di 1556, 184 in Gran Bretagna, oltre 1326 in Spagna dove si contano quasi 25 mila contagi, 627 nelle ultime 24 ore i morti e 4600 i nuovi casi in Italia. Bergamo si conferma la città più colpita con 10 mila contagi.

Misure per fronteggiare l'emergenza

Da Bergamo, per la seconda volta nel mese di marzo, sono partiti oggi circa 70 feretri, caricati su mezzi militari, alla volta di cimiteri di altre località del nord Italia per essere cremati. Per far fronte alla carenza di operatori sanitari, il governo italiano lancia un bando urgente per reclutare 300 medici volontari, offrendo alloggio e rimborso spese. Terzo giorno, invece, senza casi di contagio interno in Cina. Misure più restrittive in Italia, in vista anche del fine settimana, più rigore in Gran Bretagna, Austria, chiusa la Baviera a causa del rapido diffondersi dei contagi in tutta la Germania. Chiuso lo spazio aereo su Malta. E si moltiplicano le richieste di un rinvio delle Olimpiadi del prossimo luglio a Tokyo. Le ipotesi di spostamento ad altra data sono molte, ma ancora allo studio, mentre la fiaccola olimpica si è accesa oggi in Giappone6.

L'UE verso la sospensione del Patto di Stabilità

Sul fronte politico, positivi i commenti dall'Italia alla decisione della Commissione Ue di attivare la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità, che sospende gli aggiustamenti di bilancio dei singoli Stati, per permettere di far fronte all’emergenza. I ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea si riuniranno in teleconferenza lunedì 23, per discutere e approvare la proposta della Commissione e per discutere anche delle ultime misure prese dalla Bce e di tutte le altre strade per sostenere l'economia europea..

L'invito della CEI alla solidarietà



In una nota la Conferenza episcopale italiana ha rivolto oggi a tutte le diocesi un appello alla solidarietà, in particolare perché vengano rese disponibili a medici, infermieri e a persone in quarantena, camere nelle proprie strutture diverse dagli ospedali, per permettere loro di riposare tra un turno e l'altro di lavoro, nell'impossibilità per molti di far rientro a casa.