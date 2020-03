Coronavirus. Aumentano i casi nel mondo, difficile situazione in Lombardia

A Bergamo oggi è morto anche un Carabiniere di 47 anni. In Spagna mille vittime, nuove restrizioni in Germania, in Francia Macron dice che "siamo solo all’inizio della crisi"

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

Sfiora i 250 mila il numero di casi di Coronavirus nel mondo. Secondo l’Oms, in soli 12 giorni ci sono stati ben 100 mila nuovi contagi. L’agenzia France Press ha calcolato che solo in Europa ci siano state almeno 5 mila vittime

In Lombardia arrivano i militari

Particolarmente critica la situazione in Italia, dove ancora troppa gente è in strada. Ecco così che 114 unita' di militari dell'Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 a Milano. Lo fa sapere la prefettura. Secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la decisione è stata condivisa anche dal presidente Sergio Mattarella. In Lombardia la situazione rimane gravissima a Bergamo, dove oggi è morto anche un Carabiniere di 47 anni, mentre un nuovo caso di contagio e' stato registrato nella notte a Vo' Euganeo, il primo focolaio di Coronavirus in Veneto, dopo giorni in cui il bilancio segnava zero. A Roma la sindaca Raggi ha visitato un parco cittadini e ha minacciato di chiedere l’esercito anche per la Capitale se non diminuirà il numero di persone per strada. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove misure dal Consiglio dei Ministri che prevederebbero ulteriori restrizioni soprattutto per chi vuole fare sport all’aperto.

In Europa aumentano i casi in Francia e Spagna

In Europa crescono i casi segnalati in Francia. Il presidente Macron ha affermato che “siamo solo all’inizio della crisi, ma lo Stato c’è”. In Spagna, dove si contano più di mille vittime, sono state arrestate 75 persone per aver violato i divieti. In Germania, dopo la Baviera , che ha annunciato il 'lockdown', anche altri Laender tedeschi varano ulteriori restrizioni alla vita pubblica per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. A cominciare dalla Bassa Sassonia, dove da domani sera dovranno rimanere chiusi tutti i ristoranti ed i caffe', mentre rimane aperta la vendita di generi alimentari. In Renania Palatinato, invece, sono vietati gli assembramenti "con piu' di cinque persone". Chiuse anche ristoranti e osterie. In Asia, l’Iran sfiora i 20 mila casi, ma quello che preoccupa di più è la scarsa efficienza del suo sistema sanitario. In Cina non ci sono nuovi casi ma le autorità hanno rafforzato i controlli alle frontiere per evitare che contagiati arrivino. In calo i positivi anche in Corea del Sud.