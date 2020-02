Gerusalemme

Usa, Piano di pace Trump per il Medio Oriente: le riserve dei vescovi

Anche i vescovi degli Stati Uniti hanno forti riserve sul “Peace to prosperity”, il piano di pace per il Medio Oriente presentato il 28 gennaio da Donald Trump per risolvere il conflitto israelo-palestinese. In questo senso si esprime una lettera al Segretario di Stato Michael Pompeo, firmata da monsignor David Malloy, presidente della Commissione episcopale per la giustizia e la pace internazionale