Il presidente Mattarella visita la scuola Manin all'Esquilino

"Una sorpresa - ha detto la dirigente scolastica - Il capo dello Stato ha voluto incontrare i bambini e stringere loro la mano". L'Istituto, che sorge nel centro di Roma, si caratterizza per una forte multiculturalità. Spiccata la presenza di alunni di origine cinese.

Alessandro Guarasci - Città del vaticano

Visita a sorpresa questa mattina del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, alla scuola Daniele Manin - Di Donato, Istituto all'Esquilino tra i più multietnici di Roma.

"E' stata una bella sorpresa, ha voluto incontrare i bambini e stringere loro la mano. E' stata una visita informale”, ha detto la preside Manuela Manferlotti. La dirigente scolastica ha affermato che il capo dello Stato ha “voluto stare in mezzo ai ragazzi dando un messaggio di serenità di fronte a timori non giustificati, né giustificabili". E ha augurato “a tutti 'buono studio'".

L'Istituto ha sezioni per la materna, le elementari e le medie e si contraddistingue per la sua multiculturalità. Infatti tra il 40 e il 50 per cento degli alunni è di nazionalità non italiana anche se molti sono nati in Italia. L'Esquilino è un quartiere a forte presenza di immigrazione, specialmente cinese. Il presidente Mattarella ha visitato alcune classi, si è intrattenuto con i bambini, i docenti e un gruppo di ragazzi delle medie - di diverse nazionalità – e ha cantato con loro l'Inno di Mameli.

Al presidente Mattarella sono arrivati i ringraziamenti di molte parti politiche e degli esponenti della comunità cinese a Roma. Il gesto infatti viene considerato distensivo in un momento in cui si diffondono allarmismi in merito al Coronavirus.