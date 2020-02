Giornata del Malato, monsignor Ricciardi: la prossimità delle parrocchie di Roma

Il vescovo ausiliare della capitale, delegato per la Pastorale della Salute, invita ‘ad accorciare le distanze’, celebrando mensilmente, con la preghiera e la prossimità comunitaria, una Giornata dedicata a chi è nella sofferenza

Antonella Palermo – Città del Vaticano

“Stare accanto a chi soffre, non con le parole o le ideologie, ma con una presenza, spesso silenziosa, discreta”: questo era lo stile di Gesù e questo deve essere il nostro stile”. Così monsignor Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma, Delegato per la Pastorale della Salute, commenta il Messaggio del Papa per la XXVIII Giornata mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio sul tema: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11, 28).

I malati invisibili

“Roma ha tante situazioni a volte non così evidenti di sofferenza”, precisa il presule. “I malati non sono sempre riconoscibili. L’invito della nostra diocesi è quello di aiutare le parrocchie ad avere uno sguardo nuovo di attenzione ai malati. Da quest’anno vorremmo che ogni 11 del mese la comunità si ritrovasse a pregare con i malati e per i malati, a pensare di fare qualcosa per loro. L’atteggiamento dovrebbe essere di riconoscere nel malato non solo l’oggetto delle nostre cure ma qualcuno che partecipa attivamente alla vita di comunità, con la sua sofferenza offerta, con la preghiera. In questi due anni ho ricevuto tantissime testimonianze di fede anche in situazioni in cui molte altre persone si lamenterebbero e basta”. Le preoccupazioni per il coronavirus, più che giustificate, non dovrebbero – aggiunge – distrarci: dobbiamo renderci conto che “il vero contagio di cui aver paura è il contagio dell’indifferenza”. Da qui la sottolineatura per cui spesso si ricercano le cure per le malattie ma non si curano i malati. “Quando una persona non produce più la consideriamo uno scarto per la società: penso agli anziani, agli stranieri, ai malati terminali… tante situazioni in cui sembra non valga più la pena, questa vita. Invece noi siamo lì. E cita le parole del Parole di Papa Francesco: “Ogni vita va custodita, accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere al suo morire”.

La diocesi di Roma con i malati, al Santuario del Divino Amore

In ambito diocesano, l’appuntamento per le celebrazioni è per Domenica 9 febbraio al Santuario del Divino Amore. “Abbiamo voluto legare la Giornata diocesana del Malato alla figura di Giovanni Paolo II”, spiega monsignor Ricciardi. “Ricorrono i cento anni dalla sua nascita, è stato lui a istituire le Giornate del malato, fu lui a scrivere la Salvifici doloris sul valore salvifico della sofferenza umana. Un documento che ha scritto con la propria vita e il suo morire. Un pontefice che ha indicato con i suoi gesti concreti, come fa Papa Francesco, la vera prossimità: quante volte ci ha detto che la sofferenza è un Vangelo superiore”. L’Opera Romana Pellegrinaggi e l’Unitalsi stanno curando l’organizzazione di un pellegrinaggio in Polonia, dopo Pasqua. Per il 9 febbraio, il ritrovo è alle 15 con letture tratte da alcuni discorsi di Karol Wojtyla, la testimonianza di un malato e di sua moglie, la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Poi la processione con i flambeaux dal santuario nuovo al santuario antico per finire con la recita del Rosario in collegamento con Lourdes.

L’aumento dei malati psichici e la sfida per la Chiesa

“La malattia psichica è in rapida diffusione a Roma”, denuncia Ricciardi. “Tra dieci anni si stima che la metà dei malati soffrirà di questo tipo di patologie”. Il fatto che siano sempre più giovani a soffrirne è un dato preoccupante, tanto che “dovremmo attrezzarci un po’ di più come Chiesa e pastorale per avvicinare e aiutare queste persone”, conclude il vescovo. “Non dobbiamo trattare i malati per sentito dire o per luoghi comuni, ma dobbiamo andare a vedere, andare a visitare… E quando vengono da noi, non distrarci. Vorremmo tante volte allontanarli, invece forse loro vorrebbero solo essere accolti”.