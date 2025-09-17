Zimbabwe, le suore domenicane formatrici di giovani infermieri

Da oltre sessant’anni le religiose gestiscono l’ospedale St. Theresa di Chirimanzu esercitando un profondo impatto sulla vita dei giovani, formandoli a diventare infermieri di assistenza primaria qualificati e infermieri generali registrati. La loro eredità di compassione, istruzione e assistenza sanitaria continua a plasmare il futuro dell’infermieristica nel Paese

Suor Mufaro Chakuinga, LCBL

Le suore domenicane missionarie del Sacro Cuore di Gesù fanno parte della grande famiglia domenicana fondata da san Domenico di Guzmán nel 1216 e approvata da Papa Onorio III. Radicate nella preghiera, nella comunità, nello studio e nella predicazione, condividono la missione dell’Ordine dei frati predicatori di proclamare la verità in parole e opere. Grazie alla presenza di quattordici comunità in tutto lo Zimbabwe, prestano servizio in vari ministeri, compresi l’istruzione, la sanità e i servizi sociali. Guidati dal loro motto “Contemplare e condividere i frutti della nostra contemplazione”, vivono la fede attraverso il servizio compassionevole e la formazione della coscienza e dell’intelletto. Con un’eredità che dura da oltre sessant’anni, le loro istituzioni come il St. Theresa Hospital di Chirimanzu e la St. Theresa’s School of Nursing continuano ad avere un profondo impatto sulla vita delle persone in Zimbabwe.

La scuola infermieristica

Radicate in una missione al servizio dei poveri e dei vulnerabili, le suore sono state motivate a iniziare la formazione di infermieri in risposta alla grave carenza di operatori sanitari nelle zone rurali dello Zimbabwe. L’ospedale è stato aperto nel 1957 e dispone di 180 posti letto. Le religiose hanno iniziato a formare infermieri di assistenza primaria nel 2004 e due anni dopo le infermiere generali registrate. La loro visione è profondamente radicata in un approccio olistico all’istruzione che fonde la formazione professionale con i valori cristiani e il servizio compassionevole. Suor Apollonia Banda, la tutor responsabile della St. Theresa School of Nursing, ritiene che ogni investimento nella formazione infermieristica è per la salute e il futuro della nazione. Ha invitato per questo i sostenitori, le istituzioni e gli individui a collaborare con i domenicani attraverso finanziamenti, patrocinio o sviluppo delle competenze per garantire che ogni studente infermiere del «St. Theresa» continui a costruire un futuro più luminoso per l’assistenza sanitaria nello Zimbabwe, in particolare nella provincia di Midlands.

Impatto e risultati

Nonostante i limiti delle risorse, la St. Theresa School of Nursing ha continuato a fare progressi significativi: "Abbiamo mantenuto un tasso di passaggio degli esami del 100 per cento, aumentato il numero di iscrizioni e i nostri laureati prestano servizio sia negli ospedali di missione che in quelli governativi in tutto il paese e brillano nonostante le sfide che devono affrontare", spiega suor Apollonia. La comunità ha espresso profondo apprezzamento per il ruolo che la scuola svolge nel migliorare l’assistenza sanitaria locale e nell’arruolare candidati locali.

Testimonianze

Calvin Mutambisi, 26 anni, ex studente della St. Theresa, ha espresso apprezzamento per il tutoraggio che ha ricevuto dalle domenicane: "Ha avuto un profondo impatto sulla mia vita, plasmando il carattere e instillando valori come integrità, compassione e rispetto. Le basi bibliche fornite mi hanno aiutato a sviluppare una forte morale e a prendere decisioni etiche". E osserva che l’ambiente favorevole gli ha permesso di crescere ed esplorare la fede. Suor Bridget Chademana, delle Little Children of Our Blessed Lady, ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza che ha potuto fare alla St. Theresa School of Nursing. Ha studiato per tre anni e ha conseguito un diploma in infermieristica generale registrata. Suor Bridget ha apprezzato i servizi offerti e ciò l’ha resa un’infermiera eccezionale con conoscenze approfondite, attenta al tempo e orientata all’urgenza.

Sfide e piani futuri

La St. Theresa School of Nursing ha dovuto affrontare un devastante incendio nel 2024, probabilmente causato da un guasto elettrico, che ha distrutto diversi edifici e oggetti degli studenti. La scuola sta lavorando per superare le lacune di finanziamento e le sfide del trasferimento temporaneo degli studenti. Con i loro piani per completare nuove costruzioni e rinnovare le infrastrutture danneggiate, stanno rafforzando le partnership con il ministero della Salute, i sostenitori locali e internazionali per garantire il continuo successo della scuola. Mentre le suore domenicane nello Zimbabwe continuano a plasmare il futuro dell’assistenza infermieristica, la loro eredità di compassione, istruzione e assistenza sanitaria rimane un faro di speranza per la nazione. Con un profondo impatto sulla vita dei giovani e della comunità, il St. Theresa Hospital e la School of Nursing testimoniano il potere della dedizione e del servizio. Nonostante le sfide, le suore rimangono impegnate nella loro missione e, con il supporto di sostenitori e partner, continueranno a costruire un futuro più luminoso per l’assistenza sanitaria in Zimbabwe.