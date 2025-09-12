Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
La chiesa dedicata a san Carlo Acutis nello stato indiano del Kerala La chiesa dedicata a san Carlo Acutis nello stato indiano del Kerala 
Chiesa

India, dedicata una chiesa a san Carlo Acutis

Situato nello stato Meridionale del Kerala, a Kakkanad, il luogo di culto è stato benedetto e inaugurato dall’arcivescovo di Verapoly Joseph Kalathiparambil

Vatican News

Sulla scia della canonizzazione di Carlo Acutis, lo scorso 7 settembre, si moltiplicano le iniziative delle Chiese locali, nei cui territori sempre più spesso vengono creati spazi di devozione legati al giovane santo italiano. È il caso anche dell’India, dove a Kakkanad, nello Stato meridionale del Kerala, è stata aperta e benedetta una chiesa all’interno dell’arcidiocesi di Verapoly.

Un momento dell'inaugurazione
Un momento dell'inaugurazione

Intensa devozione

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta lo stesso giorno della canonizzazione di Carlo Acutis, il 7 settembre ed è stata presieduta dall’arcivescovo di Verapoly Joseph Kalathiparambil. La chiesa, situata lungo la strada Kakkanadu - Wonderla–Pallikara, custodisce una reliquia del santo e offre ai fedeli una preziosa occasione di venerazione.

Fedeli venerano la reliquia di Carlo Acutis custodita in una teca
Fedeli venerano la reliquia di Carlo Acutis custodita in una teca

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
12 settembre 2025, 15:28
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione