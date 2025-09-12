India, dedicata una chiesa a san Carlo Acutis

santi e beati

Situato nello stato Meridionale del Kerala, a Kakkanad, il luogo di culto è stato benedetto e inaugurato dall’arcivescovo di Verapoly Joseph Kalathiparambil

Vatican News

Sulla scia della canonizzazione di Carlo Acutis, lo scorso 7 settembre, si moltiplicano le iniziative delle Chiese locali, nei cui territori sempre più spesso vengono creati spazi di devozione legati al giovane santo italiano. È il caso anche dell’India, dove a Kakkanad, nello Stato meridionale del Kerala, è stata aperta e benedetta una chiesa all’interno dell’arcidiocesi di Verapoly.

Un momento dell'inaugurazione

Intensa devozione

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta lo stesso giorno della canonizzazione di Carlo Acutis, il 7 settembre ed è stata presieduta dall’arcivescovo di Verapoly Joseph Kalathiparambil. La chiesa, situata lungo la strada Kakkanadu - Wonderla–Pallikara, custodisce una reliquia del santo e offre ai fedeli una preziosa occasione di venerazione.

Fedeli venerano la reliquia di Carlo Acutis custodita in una teca