Università Cattolica, il rettore Beccali eletta vicepresidente della FIUC

La nomina è avvenuta durante la 28.ma Assemblea Generale della Federazione internazionale delle università cattoliche, che si è tenuta a Guadalajara, in Messico, dal 28 luglio al 1° agosto, a conclusione delle celebrazioni per il suo centenario. "Un rinnovato impegno per l’educazione globale al bene comune", il commento della professoressa

Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata eletta vicepresidente della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (FIUC) e membro del Consiglio di amministrazione dell’istituzione che riunisce oltre 240 tra atenei e realtà di istruzione superiore, presenti in più di 60 Paesi distribuiti nei cinque continenti.

Padre Ramírez Yáñez alla guida della Federazione

Per il triennio 2025-2028 guiderà la Federazione padre Francisco Ramírez Yáñez, rettore dell’Università del Valle de Atemajac, che succede a Isabel Capeloa Gil, rettore della Universidade Católica Portuguesa. L’elezione si è svolta durante la 28.ma Assemblea Generale della FIUC ospitata, dal 28 luglio all'1 agosto, dall’Università del Valle de Atemajac (Univa), a Guadalajara, in Messico. L’evento ha rappresentato anche il momento conclusivo delle celebrazioni per il centenario della Federazione, fondata nel 1924 proprio su iniziativa del fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Padre Agostino Gemelli, e della Katholieke Universiteit Nijmegen, a Nimega nei Paesi Bassi.

Il ruolo dell'Università Cattolica nell'educazione superiore

L'incarico della professoressa Beccalli, che avviene a pochi mesi dalla sua elezione alla presidenza della FUCE (la sezione europea della FIUC), rappresenta un riconoscimento del ruolo di primo piano svolto dall’Università Cattolica nello scenario internazionale dell’educazione superiore, nonché del suo impegno culturale e scientifico al servizio dello sviluppo umano integrale.

Beccalli: generare conoscenza al servizio di società e Chiesa

"È un grande onore assumere la vicepresidenza della FIUC, in un momento in cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore guarda con responsabilità e visione strategica al panorama internazionale. Questo incarico conferma la nostra attenzione al mondo e per il mondo", dichiara il rettore. "La Federazione rappresenta una voce autorevole nel panorama dell’istruzione superiore, capace di favorire il dialogo interdisciplinare e di mettere in rete progetti di atenei di ogni parte del mondo, con uno sguardo costante alle questioni globali, alla costruzione del bene comune e alla promozione della dignità della persona", Beccalli. "Nel prossimo triennio, l’intento sarà consolidare ulteriormente l’impegno delle università cattoliche nel mantenere viva la propria voce, riaffermando il ruolo centrale dell’educazione, della formazione universitaria e della cultura, da sempre leve fondamentali per promuovere la pace e favorire lo sviluppo integrale. Questo richiederà di stringere nuovi e più forti legami con gli attori delle comunità in cui gli atenei cattolici operano, rendendosi disponibili a coinvolgere tutte le proprie risorse per generare una conoscenza al servizio della società civile e della Chiesa", conclude la professoressa.

Le collaborazioni della Federazione

La Federazione Collabora con la Segreteria di Stato della Santa Sede, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (Avepro) e diversi altri dicasteri, tra cui quello per lo Sviluppo Umano Integrale. Gode dello status consultivo all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), a Parigi, e al Consiglio Economico e Sociale dell’Onu (Ecosoc), a New York; mentre al Consiglio d’Europa, a Strasburgo, beneficia dello status partecipativo. Inoltre, è presente nel Forum dell’Oecd Higher Education Stakeholder e nella Rete dei think tank e delle istituzioni accademiche dell’Osce.

Visione inclusiva e solidale

"Nel contesto globale, l’Università Cattolica del Sacro Cuore si conferma un attore autorevole nel promuovere un modello di università capace di coniugare rigore scientifico, principi identitari e responsabilità sociale", aggiunge il rettore. "La partecipazione attiva ai consessi internazionali come la FIUC e la FUCE, unita a iniziative strategiche come il Piano Africa, testimonia una visione inclusiva e solidale dell’educazione superiore, orientata alla costruzione di ponti tra culture, alla formazione integrale della persona e alla promozione del bene comune. Attraverso una rete crescente di collaborazioni accademiche e istituzionali, l’ateneo contribuisce a dare forma a un’università globale radicata nei valori cristiani e aperta alle sfide del nostro tempo".

La nuova governance della FIUC

Oltre al presidente, padre Francisco Ramírez Yáñez e alla vicepresidente Elena Beccalli, l’Assemblea generale ha eletto vicepresidenti Stephen Morgan, University of Saint Joseph di Macao in Cina, e Katia Passerini, Gonzaga University di Spokane, nello Stato di Washington. L’Assemblea Generale della FIUC è un appuntamento che si rinnova ogni tre anni e che, nel 2028, si terrà all’Universidade Católica Portuguesa. L’edizione di quest’anno, aperta da un videomessaggio di Papa Leone XIV che ha esortato le università cattoliche a diventare “itinerari della mente verso Dio”, si è articolata in cinque giornate animate da dibattiti, incontri, workshop, conferenze. Un’occasione preziosa che ha offerto agli oltre duecento partecipanti l’opportunità di ascoltarsi, dialogare e riflettere su identità, missione, prospettive future, a partire dal tema conduttore: “Le università cattoliche, coreografe del sapere”. In particolare, il rettore Elena Beccalli è intervenuta al workshop “Catholic Universities and the Business World: Inspiring Examples of Collaboration” dove, insieme ad altri illustri rappresentanti di atenei cattolici, ha analizzato il tema delle relazioni delle università con il settore imprenditoriale illustrando casi di successo e sinergie strategiche instaurate dall’Ateneo con il mondo del business. Tra queste, le attività di E4Impact Foundation, la Fondazione nata nel 2015 da uno spin off di Altis, la Graduate School of Sustainable Management dell’Ateneo, e il Piano Africa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La storia della FIUC: per la promozione dell’educazione, della pace e dello sviluppo umano

La Federazione internazionale delle Università Cattoliche, istituita nel 1924, ha iniziato a svilupparsi concretamente solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Riconosciuta da un decreto della Santa Sede nel 1948 e da Papa Pio XII nel 1949, nel 1965 ha assunto l’attuale denominazione consolidando a livello globale la propria missione che si traduce nell’impegno condiviso di valorizzare, da un lato, la formazione universitaria e la ricerca scientifica ispirate ai valori cattolici, dall’altro, contribuire attivamente al dibattito internazionale su tematiche cruciali, mettendo a disposizione conoscenze, competenze ed expertise utili a decisori politici e istituzionali nel generare progettualità orientate al bene comune.