Svezia, preghiera e silenzio per chi cerca Dio dalle benedettine di Heliga Hjärtas

Dal 1997 le monache benedettine vivono nel monastero svedese Heliga Hjärtas, nato da una comunità di suore evangeliche. Le suore si considerano un rifugio spirituale in un ambiente secolarizzato, per chi cerca, per chi è esausto, per tutti coloro che vogliono essere vicini a Dio

Mario Galgano – Omberg (Svezia)

"Vorremmo portare Gesù nel mondo come Maria". Questa frase di suor Katharina, priora del monastero benedettino di Omberg, nella Svezia meridionale, riassume ciò che spinge la comunità: una vita alla sequela di Cristo, caratterizzata dal silenzio, dall'ospitalità e da un profondo radicamento spirituale. Il monastero non è una fondazione secolare, ma un luogo relativamente giovane con una storia particolare.

Gli inizi risalgono alla comunità sorella evangelica "Marientöchter", una fondazione svedese. Negli anni '80, alcune suore iniziarono a confrontarsi più intensamente con la tradizione monastica. "Più approfondivamo la questione, più ci appariva chiaro: queste sono le nostre radici", spiega suor Katharina. Nel 1988, la comunità entra nella Chiesa cattolica in modo unitario, un processo che è durato quasi dieci anni, sottolinea la religiosa:"Volevamo vivere nella riconciliazione e nell'amore. Non ci dovrebbero essere rotture".

Nel 1997 le suore si trasferiscono nel monastero di nuova costruzione del convento Heliga Hjärtas, dopo che le case precedenti erano diventate troppo piccole. La scelta cade deliberatamente sulla regola benedettina. "Abbiamo visitato molti monasteri, soprattutto in Germania, per imparare da persone che già conducono questa vita", ricorda la priora. Hanno anche ricevuto un sostegno speciale dal monastero vicino a Gütersloh (Arcidiocesi di Paderborn) in Germania, e il contatto esiste ancora oggi.

Attualmente nel monastero vivono 14 suore, quasi tutte svedesi, ad eccezione di una polacca di nascita. L'età varia dai 40 agli 85 anni. La vita quotidiana segue il ritmo benedettino della preghiera, del lavoro e della comunità. "Il nostro obiettivo è cercare Dio nelle persone, nel mondo, ovunque andiamo".

Il monastero è anche un luogo per gli ospiti. Da molti anni le suore gestiscono una "Casa del Silenzio", dove vengono accolti singoli fedeli e piccoli gruppi, spesso persone senza legami religiosi, ma con un desiderio spirituale. "Molti non sanno cosa stanno cercando, ma qui trovano qualcosa che li tocca", aggiunge suor Katharina. "Spesso dicono di venire a riposare e ascoltare la preghiera".

La domanda è grande, superiore alle capacità. La disponibilità è di 18 camere per gli ospiti, tre delle quali in clausura, per sacerdoti o religiosi. Il monastero è volutamente piccolo, in modo che ci sia tempo per colloqui personali. "Molti dei nostri ospiti lavorano nel settore della salute o dell'istruzione, sono esausti, vuoti. E ci dicono: 'Qui possiamo parlare di cose importanti‘. Questo è un grande regalo".

Il convento Heliga Hjärtas si è fatto un nome anche tra gli ordini religiosi. Suore provenienti dalla Danimarca, dai Paesi Bassi e da altri piccoli monasteri della Scandinavia vengono regolarmente a fare scambi. Le monache benedettine di Omberg sono anche in contatto con il monastero di Alexanderdorf vicino a Berlino, testimoniando così una rete di relazioni spirituali che si estende ben oltre la Svezia.

Anche se al momento non c'è una novizia, la speranza di nuove vocazioni è viva. Le giovani donne mostrano interesse per la vita monastica. Per suor Katharina il suo compito è quello di testimoniare, non con grandi parole, ma con la semplice vita di tutti i giorni. "Non dobbiamo fare grandi cose - conclude - basta vivere con Cristo e irradiarlo attraverso la nostra vita ".