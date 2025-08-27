Santi nuovi, l'insegnamento di Pier Giorgio Frassati

Il 7 settembre Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi in un evento che segna un importante momento di devozione per le nuove generazioni di fedeli. Ospite dei media vaticani, in occasione del Meeting di Rimini 2025, Marco Giorgio, presidente del Centro culturale Pier Giorgio Frassati: "Pier Giorgio è un amico da seguire nella strada verso la santità".

