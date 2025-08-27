Santi nuovi, la semplicità straordinaria di Carlo Acutis
Il 7 settembre Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi in un evento che segna un importante momento di devozione per le nuove generazioni di fedeli. Ospite dei media vaticani Riccardo Monteverdi, collaboratore della mostra 'Carlo Acutis - Una semplicità straordinaria', organizzata in occasione del Meeting di Rimini 2025: "Carlo ci insegna a essere amici di Gesù".
27 agosto 2025, 19:00