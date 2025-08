Roma, il 2 agosto al via festa della “Madonna della Neve”

Questo sabato alle 18, con la prima Messa del Triduo di preparazione, si aprono i festeggiamenti dell’anniversario della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e della solennità che rievoca l’evento miracoloso della “nevicata” a Roma. Lo scorso anno Papa Francesco, che è ora sepolto a pochi metri dalla Cappella della Salus Populi Romani, partecipò ai Secondi Vespri nel pomeriggio del 5 agosto.

Si aprono domani, 2 agosto, alle 18, con la prima Celebrazione eucaristica del Triduo di preparazione, che proseguirà il 3 e 4 agosto, i solenni festeggiamenti in occasione dell’anniversario della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e della solennità della Madonna della Neve. E’ una delle feste storiche e tradizionali più sentite nella Capitale, che registra sempre un’ampia partecipazione di fedeli, residenti e turisti. E che lo scorso anno vide anche la partecipazione di Papa Francesco, ora sepolto a pochi metri dalla Cappella della Salus Populi Romani. Il Pontefice prese parte alla recita dei Secondi Vespri e assistette alla rievocazione dell’evento miracoloso della “nevicata” a Roma.

Dal 2 al 4 agosto il Triduo di preparazione

Alle Messe del Triduo preparatorio di sabato 2 e domenica 3 agosto, sempre alle 18, seguiranno, lunedì 4 agosto, i Vespri solenni alle 17, e alle 18 la terza Celebrazione eucaristica.

Il 5 agosto l’anniversario della Dedicazione

Lunedì 5, ricorrenza dell’anniversario della Dedicazione della Basilica e Solennità della Madonna della Neve torna la tradizionale “nevicata” in memoria dell’evento miracoloso avvenuto nel IV secolo sotto il pontificato di Papa Liberio nel 358 d.C., quando la Madonna apparve in sogno al Papa, chiedendogli di edificare una basilica nel posto che gli avrebbe indicato. La mattina l’Esquilino era coperto di neve ed è lì che sorse la chiesa dedicata alla Vergine Maria che ancora oggi richiama fedeli e turisti da ogni parte del mondo.

Due rievocazioni del “Miracolo della Neve”

Durante la giornata, saranno due le rievocazioni del “Miracolo della Neve”, con una cascata di petali bianchi che discende dal soffitto ammantando l'ipogeo. La prima al mattino, al canto del Gloria durante la Messa solenne delle 10, presieduta dal cardinal Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica e nel pomeriggio. E la seconda alle 17, al canto del Magnificat durante la recita dei Vespri presieduti dall’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato.

La preghiera di Papa Francesco

Lo scorso 5 agosto, Papa Francesco aveva preso parte ai Secondi Vespri nella solennità della dedicazione della Basilica e della Madonna della Neve. Per l’occasione, aveva affidato la città di Roma, e il “mondo intero” a Maria. “Invochiamo la sua intercessione - aveva detto - per la città di Roma, la nostra città, e per il mondo intero, specialmente per la pace: la pace che è vera e duratura solo se parte da cuori pentiti e perdonati”.

