Monsignor Carlassare: "Abbiamo bisogno di pastori santi al servizio della comunione e della pace"
Ospite del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, Monsignor Christian Carlassare, vescovo di Bentiu, in Sud Sudan, racconta al microfono di Massimiliano Menichetti, vicedirettore dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana - Vatican News, la situazione che vive il Paese, tra le difficoltà della popolazione e una guerra spesso dimenticata.
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui
24 agosto 2025, 16:36