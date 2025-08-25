Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
Chiesa

Monsignor Baturi: "La Chiesa deve costruire legami di amicizia"

Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI e arcivescovo di Cagliari, ospite dei Media Vaticani in occasione del Meeting di Rimini 2025: "La guerra nasce dal cuore astioso che vive la contrapposizione tra il mio e il tuo. La Chiesa parla al cuore di una vita che non è una trappola, ma è una promessa. È una scuola di pace"

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
25 agosto 2025, 19:38
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione