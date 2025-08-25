Chiesa pace

Monsignor Baturi: "La Chiesa deve costruire legami di amicizia"

Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI e arcivescovo di Cagliari, ospite dei Media Vaticani in occasione del Meeting di Rimini 2025: "La guerra nasce dal cuore astioso che vive la contrapposizione tra il mio e il tuo. La Chiesa parla al cuore di una vita che non è una trappola, ma è una promessa. È una scuola di pace"

