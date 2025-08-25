Meeting di Rimini. Padre Faltas: “A Gaza una situazione disumana"
Vatican News
Padre Ibrahim Faltas, francescano e vicario della Custodia di Terra Santa, chiede che si ascoltino gli appelli del Papa perché sono tantissime le vittime a Gaza e “chi paga questa situazione – afferma ai media vaticani - sono i bambini che sono rimasti orfani, le donne, i disabili, gli anziani”. “Basta con questa guerra! Chiedo alla comunità internazionale di trovare una soluzione umana a una situazione disumana che la gente sta vivendo da due anni. La gente veramente muore di fame, di sete, di caldo”. Sull’iniziativa di digiuno e preghiera, voluta da Leone XIV, padre Faltas ricorda che tutti hanno seguito l'appello del Papa, “musulmani, cristiani, ebrei – afferma - hanno digiunato, hanno pregato per la pace”. “Chiedo ancora una volta ai potenti del mondo di trovare una soluzione, di fare qualcosa. Adesso è anche molto difficile fare entrare aiuti umanitari, è molto difficile fare uscire le persone, molto difficile fare qualsiasi cosa. È il momento per tutti i potenti del mondo di trovare una soluzione, da più di 70 anni tutti stanno soffrendo sia israeliani che palestinesi, basta, basta!”.
