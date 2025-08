Aids, in Perù i religiosi che lottano accanto a madri e figli

In Perú un’associazione padovana assieme ai camilliani assiste in maniera multiforme genitori e figli malati di aids. "Trasformare la prossimità in impegno per un cambiamento reale, un progetto alla volta", così il presidente Davide Zurlo

Giordano Contu - Città del Vaticano

In certi luoghi dell’America Latina dove non arriva la medicina ci sono mani che curano e cuori che ascoltano. Quelle mani e quei cuori appartengono spesso a suore, missionari e sacerdoti. Si tratta di religiosi che combattono al fianco di madri e figli colpiti da hiv o aids. Sono contesti in cui la medicina ufficiale e tradizionale è un punto di riferimento importante ma questa diagnosi suona ancora come una condanna a morte. Periferie esistenziali dove arriva un sostegno fondamentale dall’associazione italiana «Una proposta diversa» che finanzia vari progetti in Perú. Ogni anno centinaia di bimbi, adolescenti e genitori ricevono cure mediche, supporto psicologico, istruzione e formazione professionale grazie alle donazioni che in alcuni casi salvano le vite.

Curare con le mani e il cuore

«Le religiose e i religiosi che incontriamo sono testimoni di una fede che si fa cura. Ogni sorriso ricevuto in queste missioni per noi è un appello a fare di più», ci racconta Davide Zurlo, giovane presidente dell’associazione con sede a Cittadella, nella diocesi di Padova. È quanto testimonia anche Andrea Lunardi, volontario e membro del direttivo, che di recente è volato in America Latina per monitorare gli aiuti: «Rientrato in Italia, porto con me ricordi di persone straordinarie, oltre a una rinnovata convinzione che il nostro impegno è più che mai necessario. Anche un piccolo gesto o una piccola offerta in denaro o di tempo è fondamentale». L’associazione, tra varie difficoltà (burocrazia, mancanza di fondi, barriere culturali), sostiene economicamente diversi progetti che hanno referenti religiosi in loco. Tra essi c’è padre Camillo Scapin, che in Perú aiuta bambini e adolescenti affetti da hiv e aids. I ragazzi ricevono cibo, acqua, educazione, cure mediche e supporto mentale. Queste attività sono svolte insieme a collaboratori e specialisti presso l’Hogar San Camilo, una struttura dell’ordine dei Chierici regolari ministri degli infermi (camilliani) che si trova a Chosica, nel distretto di Chaclacayo, a circa 35 chilometri a est dalla capitale Lima. L’aiuto di tipo ospedaliero è integrato poi dall’assistenza domiciliare.

Istruzione e lavoro

Un team multidisciplinare — composto da un laico catechista o un religioso, insieme a un medico, un infermiere, un assistente sociale, uno psicologo o un’ostetrica — raggiunge le famiglie più isolate per offrire assistenza medica e spirituale ai piccoli pazienti sieropositivi e soprattutto alle loro mamme, che rappresentano la maggioranza dei casi. «Grazie alla distribuzione di materiale scolastico», aggiunge Lunardi, «supportiamo anche il completamento degli studi. Sono attivi inoltre laboratori di artigianato e cucito che permettono ai beneficiari di acquisire competenze lavorative e di contribuire alla sostenibilità dell’iniziativa».

Mancano consapevolezza e prevenzione

Proseguendo lungo la Ruta nacional 22, denominata Carretera central perché collega Lima con le regioni centrali, si arriva nella città di Huancayo. Siamo a 300 chilometri dalla capitale. Anche qui è presente una struttura residenziale che accoglie minori affetti da aids. Religiosi e collaboratori laici si prendono cura della salute fisica, psicologica ed emotiva di tanti giovani, offrendo loro nutrizione ed educazione. Inoltre danno alloggio e viveri ai malati oncologici provenienti da altre realtà del territorio circostante. «Durante questa missione ogni sorriso e gesto di gratitudine ricevuti mi hanno ricordato l’importanza di continuare a impegnarsi per il bene comune. Qui la sfida maggiore resta la carenza di personale sanitario: senza medici, la speranza rischia di spegnersi», conclude Lunardi. I farmaci antiretrovirali sono disponibili ma ciò che risulta davvero carente è l’educazione alla prevenzione. Informazione e consapevolezza sono i principali ostacoli nella lotta contro hiv e aids.

Il Vangelo, per ricucire l'anima

Tra le pieghe di indicibili sofferenze si fa spazio la forza del Vangelo. È la fede che permette di vedere oltre la malattia, di immaginare un futuro possibile anche quando non esiste ancora una cura definitiva. Le parole di Gesù «ero [...] malato e mi avete visitato» (Matteo, 25, 36) si fanno carne in queste periferie del mondo. E se l’hiv può spezzare il corpo, la fede ricuce l’anima, donando orizzonti nuovi a chi si sente dimenticato. Perché è una grazia trasformare la compassione in speranza concreta. L’associazione di volontari cerca di farlo da oltre quarant’anni nel campo della cooperazione internazionale, sostenendo progetti religiosi nei contesti più fragili. «“Una proposta diversa” — conclude Zurlo — continua a operare con l’ambizione di trasformare la prossimità in impegno e l’impegno in cambiamento reale, un progetto alla volta». Il Vangelo in mano. L’altra sempre protesa per aiutare il prossimo.